Казахстан и Вьетнам договорились о возобновлении авиасообщения

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АЛМАТЫ. 27 АВГУСТА - В акимате Алматы заявили о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам анализа информационной системы по подушевому нормативному финансированию государственного спортивного и творческого заказов Art Sport выявлен ряд технических и системных проблем платформы", - прокомментировал заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев.

Замечания были направлены соответствующим контрагентам и администраторам платформы. Однако выявленные недостатки не были устранены, в связи с чем в начале года акимат уведомлял об этом, но проблемы работы платформы остаются и по сей день.

В свою очередь разработчик платформы ТОО "Soft DeCo" известили акимат о том, что закрывают доступ к платформе artsport.edu.kz с 01.09.2022 г. в связи с тем, что управлением культуры не были произведена оплата за услуги сайта, а управлением спорта не был заключен договор. Однако оплата услуг сайта и заключения договора с ним будут незаконными, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации в части интеграции с государственными базами данных и отсутствием входа по ЭЦП.

В связи с этим для рационального использования бюджетных средств, ориентированных на детей, семьи которых в действительности нуждаются в государственной поддержке, акиматом Алматы ведутся переговоры (с представителями. - Прим. ред.) других аналогичных программ, которые в большей степени соответствуют требованиям", - сказал заместитель акима Арман Кырыкбаев.

Проблемные моменты в том числе связаны и с неисправным функционированием электронной платформы artsport.edu.kz, которая не защищена от фальсификации данных и не предоставляет функционал для автоматизации процессов подушевого финансирования. Имеется в виду следующее.

Допускается регистрация несуществующих людей из-за отсутствия интеграции платформы artsport.edu.kz с государственными базами данных, так как платформа сама не является информационной системой (например, можно зарегистрировать человека, при этом вместо ИИН указать любой набор цифр, а также вместо Ф.И.О. тоже можно указать любые данные).

Не формируется очередь на посещение секций и кружков после выдачи предельной нормы ваучеров. Отсутствует автозаполнение освободившихся мест в секциях и кружках детьми, стоящими в очереди (например, в спортивной секции занимаются 100 детей, один из них выбыл из секции по причине переезда, и на его место не может записаться другой ребенок).

Отсутствует подтверждение табеля законным представителем ребенка, отсутствуют требования применения ЭЦП (например, любой человек, зная логин и пароль родителей, может самостоятельно подтверждать факт их посещения).

Большинство нуждающихся детей в Алматы не имеют возможности бесплатного доступа к творческим кружкам и спортивным секциям, так как в НПА не определены критерии отбора действительно нуждающихся детей (справочно: в городе Алматы проживают 383 тысячи детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, из них более 150 тысяч детей и подростков являются представителями социально уязвимых слоев населения или детьми из семей, не имеющих средств для посещения спортивных секций и творческих кружков).

С учетом процессных сложностей на платформе ArtSport выявлен ряд следующих проблем:

поскольку в информационной системе (ИС) собираются персональные данные граждан, ИС должна функционировать в промышленной эксплуатации и иметь соответствующие сертификации по обеспечению информационной безопасности. На текущий момент у ИС ArtSport отсутствует акт ввода в опытную эксплуатацию;

ИС ArtSport должна подключиться к ряду сервисов на Smart Bridge, чтобы уменьшить бумажный документооборот (сбор подтверждающих документов на детей и их родителей), и получать согласие субъекта данных на обработку его персональных данных и его детей через токен согласия (через СМС). Для исполнения данного пункта ИС ArtSport необходимо прохождение сертификации ГТС;

все пользователи должны идентифицироваться с помощью ключа ЭЦП при каждом обращении к системе;

для обеспечения скорости отклика ИС на запросы пользователей города Алматы серверы ArtSport должны располагаться в сертифицированном центре обработки данных.

С учетом вышеизложенного платформа ArtSport требует серьезных доработок и не пригодна для промышленной эксплуатации", - заявили в акимате.

Напомним, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с мая 2021 года в стране заработал проект по подушевому финансированию спортивных и творческих секций для детей. Но проект забуксовал еще на старте: к указанному сроку министр культуры и спорта Актоты Раимкулова не смогла запустить специализированный портал для нужд программы.

Как сообщали казахстанские СМИ, IT-бизнесмен Сергей Алабугин за свой счет открыл страницу artsport.edu.kz, благодаря чему каждый ребенок получил возможность выбрать себе секцию в удобном месте, чтобы посещать занятия. Но Алабугин старался не бесплатно: в 2021 году он получил от государства 54 миллиона тенге, а в 2022 году управления спорта и культуры по всей стране начали подписывать с ним контракты на обслуживание платформы, и счет пошел на десятки миллионов тенге.

Программа "АртСпорт" работает больше года, но при этом сопровождается постоянными скандалами. К примеру, из-за проблем с функционированием единой электронной платформы появилась возможность записывать несуществующих людей в секции, из-за чего возникли огромные переплаты, а в некоторых регионах встал вопрос о прекращении финансирования проекта.

Кроме того, Антикоррупционная служба Шымкента проводит расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в текущем году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу "АртСпорт".