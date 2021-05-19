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Казахстан присоединится к приложению "Путешествую без COVID-19" до конца июня

18.05.2021 13906
Казахстан присоединится к приложению "Путешествую без COVID-19" до конца июня
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Жанель Кушукова рассказала о ходе работ по присоединению Казахстана к приложению "Путешествую без COVID-19", разработанному для поездок по территории Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам вице-министра МТИ, планируется закончить работу по присоединению казахстанской базы данных к приложению до конца первого полугодия 2021 года. 
 

Отдельные страны ЕАЭС к ней уже подсоединились. Сейчас ведется работа, чтобы интегрировать наш казахстанский единый интеграционный портал, в котором содержится информация о наших гражданах, которые прошли вакцинацию, либо результаты ПЦР-тестов, с этой системой "Путешествую без COVID-19". Как только это произойдет, мы сможем пользоваться этим мобильным приложением", - пояснила Кушукова.


Напомним, платформа "Путешествую без COVID-19" в ЕАЭС разработана Евразийским банком развития. Гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС, необходимо установить мобильное приложение, разработанное в рамках проекта, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть. После регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов. Отмечается, что результаты ПЦР-тестов должны быть не более трехдневной давности.
 

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