Казахстан за 20 лет выделил более $500 млн на гуманитарную помощь

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Казахстан за последнее двадцатилетие направил более $500 млн в рамках официальной помощи развитию и гуманитарной помощи, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. Как сообщили в МИДе, глава ведомства принял участие в режиме видеоконференции в заседании высокого уровня по сокращению бедности и сотрудничеству Юг-Юг в рамках 75 сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД заявил, что Казахстан полностью поддерживает глобальные усилия по развитию сотрудничества в формате Юг-Юг. За последние 20 лет страна выделила более $500 млн в рамках официальной помощи развитию и гуманитарной помощи, направленной в основном на укрепление экономического потенциала Центральной Азии и Афганистана, отметил он.

Тлеуберди напомнил участникам конференции о предложениях президента Касым-Жомарта Токаева по списанию долгов и снижению долговой нагрузки в обмен на увеличение инвестиций в сферу здравоохранения и реализацию проектов регионального развития.

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