Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Казахстанцев предупредили о возможных задержках поездов, передает Kazakhstan Today.

"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что в связи с аномальными морозами и в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение об ограничении скорости пассажирских поездов. Просим пассажиров проявлять терпение и понимание к задержкам поездов по независящим от нас обстоятельствам. Под особым контролем находятся система отопления и поддерживается надлежащий температурный режим в пассажирских вагонах", - проинформировала пресс-служба компании.

Перевозчик также напомнил, что в эти дни все структурные подразделения компании переведены на особый режим работы.

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