Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 января 2018
  • 17
  • :
  • 50
Все области
-24º Небольшая облачность
днем -8º    ночью -17º
17:00
.
Aнонс

Казахстанцев предупредили о возможных задержках поездов26.01.2018
Общество  10:12

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Казахстанцев предупредили о возможных задержках поездов, передает Kazakhstan Today.

"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что в связи с аномальными морозами и в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение об ограничении скорости пассажирских поездов. Просим пассажиров проявлять терпение и понимание к задержкам поездов по независящим от нас обстоятельствам. Под особым контролем находятся система отопления и поддерживается надлежащий температурный режим в пассажирских вагонах", - проинформировала пресс-служба компании.

Перевозчик также напомнил, что в эти дни все структурные подразделения компании переведены на особый режим работы.
Просмотров: 4346
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
26.01.2018   15:29
В Алматы обновили автобусы на маршруте №69
26.01.2018   14:51
Проводница высадила из поезда сообщением "Караганда - Омск" женщину с внучкой во время сильного мороза
26.01.2018   14:30
Еще двух акимов районов назначили в Северо-Казахстанской области
26.01.2018   14:08
На реках Алматинской области в ближайшие дни возможны подтопления - ДЧС
26.01.2018   13:20
Фото: doctorshosp.com
В Карагандинской области комиссия закончила проверку по факту смерти годовалого ребенка
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today