Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Казахстанцы не пострадали в результате серии землетрясений в Италии, сообщил директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали, передает корреспондент агентства.

Как напомнил Игали, 18 января в Центральной Италии в областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более пяти баллов. Подземные толчки ощущались в Риме, где из метро эвакуированы пассажиры. Эпицентр землетрясения находится в 7 километрах от города Аматриче, где в августе прошлого года было мощное землетрясение, в результате которого погибли 278 человек.

Местные власти сообщают, что оценить ущерб и численность жертв от землетрясения будет непросто из-за сильных снегопадов, которые затрудняют движение транспорта в центральной Италии. По данным итальянских СМИ, в среду снежная лавина сошла в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola.

"В департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан информации о пострадавших казахстанских туристах и заявлений о внештатных ситуациях от туроператоров не поступало", - написал сегодня Игали в Facebook.

Он также отметил, что департамент индустрии туризма МИР РК рекомендует казахстанским туристам, находящимся в Италии, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей. Туроператоров, реализующих туры в Италию, просят оперативно информировать туристов о возможных внештатных ситуациях и следить за ситуацией в этой стране.

Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан находится на постоянной связи с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

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