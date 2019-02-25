Казахстанцы недовольны уровнем безопасности в торговых центрах

Астана. 15 января. Kazakhstan Today – Агентство "Kazakhstan Today" провело опрос о безопасности торгово-развлекательных центров в Казахстане.





По итогам опроса выяснилось, что уровнем безопасности в ТРЦ недовольны 82% опрошенных.





На Ваш взгляд, как в Казахстане расположены, построены, организованы и функционируют ТРЦ, в том числе, в соответствии требованиям безопасности?" - на этот вопрос ответили сотни казахстанцев. При этом 10,2% ответили на предложенный вопрос "Хорошо", что говорит о том, что они довольны уровнем безопасности в ТРЦ. Еще 7,6% респондентов ответили "Мне все равно", проявив равнодушие к этой актуальной теме.





Большинство опрошенных (82%) высказали недовольство уровнем безопасности в торговых центрах. 43,6% ответили на предложенный вопрос "Плохо", еще 38,4% отдали свои голоса за ответ "Надо все менять".





Особый интерес к соблюдению требований безопасности в торгово-развлекательных центрах Казахстана возник после трагедии, в Кемерове





25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.





Назначенная Следственным комитетом России экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово установила, что пожар, унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным.





После трагедии власти Казахстана поручили провести проверки всех объектов торговли с массовым пребыванием людей, а также объекты образования. Итоги таких проверок оказались неутешительными.





За два месяца по стране проверкам подвергнуто 1243 объекта, по результатам которых выявлено более 15 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Наложены административные штрафы на сумму более 19 млн тенге.





В пресс-службе КЧС предоставили список объектов, дела в отношении которых были переданы в суд. В Алматы (по информации на конец мая 2018 года) это ТД "Арзан", ТЦ "Домиллион", ТД "Алматы кілем", ТД "Фэшн Ритейл", ТД "Азия Парк" (Прайм плаза), ТРЦ "Москва", ТД "Мамыр", ТЦ "Орбита", ТД "Строймарт", ТРЦ "Есентай Молл", рынки "Рахат", "Юпитер", "Барыс", "Олжа", ТД "Аман авто", ТЦ "Белес", ТРК "Максима", ГУМ "Торговый центр", рынок "Зеленый базар", ТЦ "Алма", ТЦ "Мега Тау", ТД "Туркестан", ТЦ "Жібек Жолы", рынок "Барлык сауда".





В Астане - крытый рынок "Столичный универсальный базар", ТРЦ "Аружан", ТД "Жастар", ТД "Автогранд", рынок "Улжан", торговый магазин, ТОО "Совл", рынок "Сарыарка", ТОО "EURASIAN TRADING GROUP", торговый дом. В Алматинской области - Центральный универсальный рынок, ИП Смагулова, в Карагандинской - магазин "Сатурн".





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