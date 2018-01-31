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Казахстанцы смогут продлевать временную регистрацию по SMS31.01.2018
Общество  11:39

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Казахстанцы смогут продлевать временную регистрацию при помощи SMS, не посещая Центр обслуживания населения, передает Kazakhstan Today.

"Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Уже скоро можно будет продлить временную регистрацию посредством SMS, не посещая ЦОН. Мы совместно с МВД РК в рамках проактивного оказания услуг в ближайшее время запустим новый сервис - продление временной регистрации по месту пребывания (проживания) посредством SMS-сообщений. Такое решение было принято на еженедельном заседании Межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Аскара Жумагалиева", - написал в Facebook председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов.

Он пояснил, что за день до истечения срока временной регистрации услугополучателю будет направлено SMS-сообщение о возможности продления временной регистрации. В ответ он должен будет подтвердить свое согласие. Также SMS-запрос направляется собственнику жилья для получения его согласия. При подтверждении права собственности в базе данных временная регистрация по месту жительства будет продлена автоматически.

"Хочу отметить, для того чтобы воспользоваться данной услугой, заявителю и собственнику необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Привязать ИИН к номеру мобильного телефона можно как в личном кабинете на портале Egov, так и посетив Центр обслуживания населения", - резюмировал Оспанов.
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