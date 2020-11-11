Казахстанец пытался выехать в Россию в отсеке для инструментов

Актобе. 10 ноября. Kazakhstan Today - Пограничники задержали нарушителя границы, укрывшегося в отсеке для инструментов, передает Kazakhstan Today.

8 ноября 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" (Актюбинская область) пресечена попытка незаконного выезда из Казахстана в Российскую Федерацию гражданина Республики Казахстан укрывшегося в ящике (отсеке) для инструментов автотранспортного средства "Газель-278831", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Проводятся процессуальные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности водителя транспортного средства, в отношении нарушителя - мероприятия по его привлечению к административной ответственности.

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