Казахстанка погибла в Грузии: полиция расследует дело по подозрению в доведении до самоубийства

НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - В Министерстве иностранных дел (МИД) РК рассказали о смерти 26-летней казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации правоохранительных органов Грузии, предоставленной нашему посольству, 5 мая текущего года под окнами одного из домов в городе Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана. По предварительным данным, девушка упала с 9-го этажа и скончалась. Грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Подозреваемый задержан. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

По данным МИД РК, консул посольства Казахстана в Грузии поддерживает постоянный контакт с семьёй погибшей.

Данное дело взято на особый контроль Посольства. Министерство иностранных дел Казахстана оказывает всё возможное содействие в организации доставки тела гражданки РК на родину", - проинформировали в ведомстве.

По информации газеты " Экспресс К ", Асель жила в Нур-Султане, работала в фитнес-клубе администратором.

Поехать в Грузию ей предложили наши дальние родственники. У них там фирма, которая перепродает иномарки в страны СНГ. Асель нужно было вести документацию, фиксировать царапины и прочие дефекты, заносить их в компьютер. Ей обещали работу с 10.00 до 17.00 и зарплату 500 долларов. Моя сестренка мечтала уехать за границу и поэтому с радостью согласилась", - рассказала изданию двоюродная сестра погибшей Айна Айтпаева.

Девушка собралась всего за пару дней и улетела 27 апреля. Остановилась в городе Рустави у родственника, который принимал ее на работу. Помимо него, в квартире жил его партнер по бизнесу, тоже из Казахстана, и грузин по имени Бесо.

По словам Айтпаевой, ничего не предвещало беды: Асель периодически выходила на связь с друзьями и родственниками, при этом не просила о помощи, а о своем окружении в чужой стране отзывалась хорошо. Однако 5 мая случилось непоправимое. Ночью девушка отправила лучшей подруге в Telegram аудиозапись своего разговора с Бесо, содержавшего шокирующие подробности.

Из их разговора следует, что муж родственницы ее изнасиловал, а потом продал этому грузину. В течение часа, что длится запись, он ее унижал и оскорблял, грозился покалечить и убить", - рассказывает Айна.

Своей подруге казахстанка также написала, что боится Бесо и что он ее ударил. А наутро стало известно о смерти девушки.

Мы не знаем, выбросили ли ее или она сама оттуда спрыгнула, не выдержав издевательств. Как нам стало известно, человека, угрожавшего ей, задержала грузинская полиция по подозрению в доведении до самоубийства", - говорит родственница Асель.

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