Казахстанка родила ребенка в поезде

Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 10 ОКТЯБРЯ - 8 октября на пассажирском поезде №603 сообщением Аркалык - Нур-Султан родилась девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К работникам поездной бригады обратился мужчина, сказав, что у его супруги начинались роды.
По словам начальника поезда Торехана Абдраимова, поездная бригада действовала согласно должностной инструкции и на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Торехан Абдраимов работает на железной дороге больше 8 лет, из них уже 3 года начальником поезда. Этот случай в его практике первый.
В пресс-служба "Казакстан темір жолы" сообщили, что до приезда врачей железнодорожники начали готовить женщину к родам. На помощь проводникам Ирине Андреевой и Жаныл Баталовой пришли врачи из Аркалыка Светлана Аяпова (акушер-гинеколог на пенсии) и Гаухар Койшугулова (руководитель лечебной организации), которые были пассажирами этого поезда. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия и уже через некоторое время на свет появилась малышка.
По прибытии состава на станцию Державинск молодую маму Нурайлым Курманалы и ее дочку проводники передали в заботливые руки работников скорой помощи. "Казакстан темір жолы" поздравил Нурайлым с рождением ребенка и пожелал ей крепкого здоровья.
Казахстанские школьники учились на "удаленке" дольше, чем в Европе и ЕАЭС
11.10.2021, 11:29 8182
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Школы Казахстана были закрыты на рекордные 11 месяцев и 3 недели, из них почти 2,5 месяца - полностью, 8 месяцев и 3 недели - частично, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане коронавирусные ограничения затронули школы сильнее, чем в других странах ЦА, ЕАЭС, а также некоторых странах Европы, в том числе - развитых. Так,школы РК были закрыты на рекордные 11 месяцев и 3 недели, из них почти 2,5 месяца - полностью, 8 месяцев и 3 недели - частично. Соответственно нагрузка на инфраструктуру из-за дистанционного обучения в РК была заметно выше, чем в других странах. Например, в Кыргызстане закрытие школ продлилось лишь 6,5 месяца, в России, Армении и Узбекистане - около 3 месяцев. А в странах - "ковид-диссидентах" (например, Таджикистане, Туркменистане или Беларуси) на дистанционное обучение не переходили совсем, и школы не закрывались", - сообщают исследователи ranking.kz.
Отмечается, что выдержать длительное дистанционное обучение в Казахстане было возможно благодаря существующей инфраструктуре, в первую очередь - доступности интернета.
По итогам первого полугодия текущего года проникновение интернета в стране составляло 98,3%. При этом в основном в республике пользуются мобильным интернетом. Так, к концу июня в стране насчитывалось 16 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету - на 6,9% больше аналогичного периода прошлого года", - пояснили специалисты.
Новый учебный 2021-2022 год в Казахстане начался в традиционном формате.
Принято постановление о переносе дней отдыха в 2022 году
11.10.2021, 11:01 5860
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление "О переносе дней отдыха в 2022 году", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно постановлению, в 2022 году перенесут следующие дни отдыха:
- с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года;
- с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
В Алматинской области поздравили ветеранов медицинского труда
11.10.2021, 10:29 10234
ТАЛДЫКОРГАН. 11 ОКТЯБРЯ - Главный врач Талдыкорганской городской многопрофильной больницы Жумахан Молдакулов совместно с территориальным объединением профсоюзов "Профсоюзный центр Алматинской области" в рамках празднования Дня пожилых людей поздравил ветеранов медицинского труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На мероприятие были приглашены медработники, посвятившие свою жизнь медицине и внесшие большой вклад в развитие здравоохранения Алматинской области. В их числе врачи с 40-летним стажем, облегчившие страдания многих людей и спасшие немало жизней.
На сегодняшний день 22 сотрудника нашего коллектива в пенсионном возрасте. Некоторые из них вышли на заслуженный отдых, а некоторые все еще продолжают свою деятельность, воспитывая молодое поколение медицинских работников. Это очень ценно для нас", - сказал Жумахан Молдакулов.
Большой коллектив Талдыкорганской городской многопрофильной больницы поздравил ветеранов медицинского труда и выразил им благодарность и признание за многолетний честный труд.