Казахстанская артистка завоевала Гран-при конкурса "Славянский базар"

Фото: Минкультуры РК

Рассказать друзьям

Витебск. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 по 13 июля 2025 года в Республике Беларусь прошел XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Казахстан на конкурсе представила солистка филармонии имени Д. Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева, - С 10 по 13 июля 2025 года в Республике Беларусь прошел XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Казахстан на конкурсе представила солистка филармонии имени Д. Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.





В финале артистка поразила зрителей исполнением композиции "Вечность", собрав овации зала и обеспечив высокую оценку номера жюри. По итогам двух конкурсных дней она набрала 137 баллов, завоевав Гран-при фестиваля.





Отметим, Алмагуль Батталиева - талантливая молодая вокалистка, родом из города Алматы. С раннего возраста проявляет выдающиеся способности в вокальном искусстве. В 14 лет поступила в Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского. Помимо вокала, владеет несколькими инструментами: аккордеоном, фортепиано и укулеле.





Алмагуль обладает ярким голосом, сценической выразительностью и ответственным отношением к творчеству. Она неоднократно подтверждала высокий уровень подготовки и артистичности на престижных музыкальных конкурсах, в числе которых фестиваль "Жас Канат - 2023", а также Международный конкурс "Алматым Жүрегімде", отметили в Минкультуры.