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Казахстанские дипломаты подарили школьникам ноутбуки

14.08.2020, 19:31 5158
Казахстанские дипломаты подарили школьникам ноутбуки
Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - В Алматы состоялась церемония передачи от казахстанских дипломатов 150 персональных компьютеров, предназначенных детям из малообеспеченных семей, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе церемонии представители РОО "Объединение казахстанских дипломатов" подписали специальный меморандум о сотрудничестве с общественным фондом "Добровольное общество "Милосердие", который возглавляет уполномоченный по правам ребенка РК Аружан Саин.
 
В ходе церемонии заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев отметил, что казахстанские дипломаты поддержали призыв президента Касым-Жомарта Токаева к единению нации в борьбе с коронавирусом и решили собрать средства из заработной платы сотрудников на добровольной основе для оказания помощи людям, нуждающихся в защите государства. 
 

Ввиду перехода на дистанционные формы обучения в предстоящем учебном году Объединением казахстанских дипломатов было принято решение приобрести персональные компьютеры для детей из малообеспеченных семей. На нашу инициативу откликнулись как работники центрального аппарата Министерства иностранных дел, так и дипломаты, работающие за рубежом, а также иностранные граждане, которые взаимодействуют с нашими посольствами", - сказал Ашикбаев.

 
В этой связи казахстанский дипломат выразил благодарность добровольному обществу "Милосердие" за готовность оказать содействие в распределении ноутбуков.
 
Аружан Саин поблагодарила Министерство иностранных дел за оказываемую помощь и отметила, что это не первая акция с участием казахстанских дипломатов.
 
Общая сумма акции составила почти 26 млн тенге. Ноутбуки будут раздаваться в малообеспеченные семьи, которые были выбраны по рекомендации управления образования акимата Алматы.
 
Благотворительные акции, проводимые РОО "Объединение казахстанских дипломатов", носят системный характер. Так, 26 апреля и 20 июля ветеранам отечественной дипломатической службы были доставлены средства индивидуальной медицинской защиты и необходимые медикаменты.
 
В 2015 году Республика Казахстан приняла повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Цель устойчивого развития в области образования называется "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех".
 

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