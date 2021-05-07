Казахстанские общественники запустили портал для чествования героев Второй мировой войны

АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Группа общественников и блогеров запустила портал для проведения "Бессмертного полка" в онлайн-формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам авторов проекта "Жаужурек полк", так как из-за пандемии КВИ невозможно провести акцию офлайн, они решили отдать дань уважения героям войны онлайн.

Это не просто сайт - это альбом вечной памяти, посвященный героям Второй мировой войны. Мы чтим подвиги наших дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу, проливавших кровь за наше светлое будущее", - сказал одна из авторов проекта Махаббат Есен.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт qaharman1945.kz и оставить заявку с фотографией и описанием своего героя Великой Отечественной войны.

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