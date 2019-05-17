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Казахстанские пациенты получат более широкий доступ к инновационному лечению от гепатита С

16.05.2019, 13:43 5428
Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Казахстан включен в добровольную лицензию на инновационные препараты от гепатита С. Включение Казахстана в добровольное лицензирование означает, что патентообладатель разрешает Казахстану закупать не только дорогостоящие оригинальные препараты для лечения гепатита С Софосбувир, Ледипасвир и Велпатасвир, но и значительно более доступные генерические препараты, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Включение Казахстана в добровольное лицензирование было закреплено подписанием меморандума между Министерством здравоохранения РК и фармпроизводителем Gilead, выразившим намерение предоставить казахстанским пациентам доступ к более экономичному, но качественному лечению от вирусного гепатита С.
 
"Подписание меморандума означает, что теперь казахстанские пациенты получат более широкий доступ к инновационному лечению от гепатита С. Если раньше лечение оригинальными препаратами Софосбувир, Ледипасвир и Велпатасвир могло составлять более тысячи долларов, то теперь оно составит менее $100. А полная излечиваемость при этом лечении составляет более 90%", - сообщили в ведомстве.
 
По словам Елжана Биртанова, подписание меморандума - это важное событие не только для казахстанцев, страдающих гепатитом С. 

Это значительный шаг на пути к полному искоренению этого страшного заболевания в Казахстане", - отметил министр здравоохранения. 

 
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и представитель производителя директор по операциям доступа и развивающимся рынкам Бен Камар, прибывший в Казахстан специально для подписания меморандума, также договорились о дальнейшем сотрудничестве. 
 
Отметим, что лечение пациентов генерическими препаратами Софосбувир и Даклатасвир с прошлого года уже реализуется в Казахстане благодаря сотрудничеству единого дистрибьютора по закупу лекарств в рамках ГОБМП и Программой развития ООН. В рамках сотрудничества, для бесплатного обеспечения пациентов, состоящих на учете по вирусному гепатиту С, препараты закупаются по цене $86 за курс. В 2018 году лечением 139,3 млн тенге уже были охвачены порядка 4 тыс. пациентов. В текущем году к настоящему моменту по стране в медицинские организации отгружено 1 166 564 таблеток препарата Софосбувир на сумму 476,6 млн тенге, а выписано по рецептам и выдано 495 404 таблеток на сумму 204,7 млн тенге.
 

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