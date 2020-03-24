Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения с 6 апреля. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев на пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения. В данный момент Министерство образования и науки РК отрабатывает организационные моменты. Более подробную информацию предоставим в скором времени", - проинформировал Абаев.

По его словам, телеканалы "Ел арна" и "Балапан" будут транслировать видеоуроки для школьников.

Это не основная принимаемая мера, а дополнительная", - пояснил глава МИОР.

Он отметил, что видеоуроки готовятся Министерством образования и науки РК.

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