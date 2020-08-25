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Казахстанские синоптики дали прогноз погоды на три дня

24.08.2020, 11:44 18901
Казахстанские синоптики дали прогноз погоды на три дня
Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - В "Казгидромете" озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня - 25-27 августа, передает Kazakhstan Today.
 
По данным синоптиков, ожидается постепенное повышение температуры. Большая часть территории Казахстана все еще будет находиться под влиянием высотного циклона, с которым ожидаются дожди, местами сильные. Лишь на западе республики сохранится погода без осадков.
 
Местами по Казахстану ожидаются грозы, туман, шквал, усиление ветра до 15-25 метров в секунду, возможно выпадение града. 
 
В большинстве регионов ожидается постепенное повышение температуры воздуха, за исключением южных и юго-восточных регионов страны, где прогнозируется понижение дневных температур до 20-25, местами до 28 градусов тепла.
 

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