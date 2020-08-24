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Казахстанские синоптики обещают дождливое воскресенье

23.08.2020, 09:32 12907
Казахстанские синоптики обещают дождливое воскресенье
Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на северо-западе, севере - туман, возможен град.
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью и утром - туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, ночью в Карагандинской областях местами ожидается гроза, ночью и утром местами туман, в Карагандинской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Костанайской области утром и днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - пыльная буря.
 
В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области - шквальный ветер, в Кызылординской области - пыльная буря.
 
Днем в Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Атырауской области - гроза. В Актюбинской области на юге ожидается гроза.
 
В Кызылординской, на большей части Туркестанской областей, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы днем ожидается +29, ясно. В Нур-Султане - +19, днем слабый дождь.
 

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