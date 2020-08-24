Казахстанские синоптики обещают дождливое воскресенье

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на северо-западе, севере - туман, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью и утром - туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, ночью в Карагандинской областях местами ожидается гроза, ночью и утром местами туман, в Карагандинской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области утром и днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - пыльная буря.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области - шквальный ветер, в Кызылординской области - пыльная буря.

Днем в Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Атырауской области - гроза. В Актюбинской области на юге ожидается гроза.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской областей, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается +29, ясно. В Нур-Султане - +19, днем слабый дождь.

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