Казахстанские военнослужащие победили в двух конкурсах "АрМИ-2021"

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Близятся к завершению Армейские международные игры. Казахстанские военнослужащие одержали безоговорочную победу в состязаниях расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота" и минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В конкурсе "Соколиная охота" участвовали расчеты БПЛА Беларуси, Ирана, Казахстана и России. Первое место в этом конкурсе заняла команда Казахстана, второе - Беларуси, третье - России, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В состязаниях "Мастера артиллерийского огня" принимали участие представители вооруженных сил Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Первое место в конкурсе завоевала команда Казахстана, второе - Россия, третье - Азербайджан.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Казахстана стали призерами ряда состязаний. Второе место они заняли в конкурсе "Десантный взвод", разделив его с китайскими соперниками. Третья позиция у Казахстана в конкурсах "Тактический стрелок", "Конный марафон", "Воин мира" и "Армия культуры".

4 сентября в день закрытия Армейских международных игр состоится финальная эстафета "Танкового биатлона". В ней примут участие танковые экипажи Азербайджана, Казахстана, Китая и России.

Конкурсы "Эльбрусское кольцо", "Страж порядка", "Кубок моря" продолжаются.

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