Казахстанские военнослужащие заняли второе место по итогам двух специальных задач "Эльбрусского кольца"

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Казахстанская команда конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр расположилась на втором месте по результатам выполнения двух специальных задач первого этапа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе первых конкурсных состязаний участники штурмовали искусственный горный рельеф, а также отрабатывали ориентирование в горной местности. В рамках первого этапа их ожидают еще три специальные задачи.

Весь конкурс состоит из трех этапов, в ходе которых участники выполняют специальные задачи. Самым насыщенным станет второй этап, где военнослужащим предстоит совершить марш в условиях высокогорья. Третьим этапом станет восхождение на Эльбрус, высота которого составляет 5642 метра.

В состязаниях принимают участие команды из девяти стран: Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Узбекистана и Южной Осетии.

Вооруженные силы Казахстана в международном конкурсе представляют военные альпинисты Центра горной подготовки. Соревнования проходят на горном полигоне "Терскол" в Кабардино-Балкарии (РФ).

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