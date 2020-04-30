Казахстанские звезды запустили новый челлендж

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Знаменитые казахстанские актеры и актрисы, кинорежиссёры, певцы, вайнеры и многие другие артисты страны в условиях самоизоляции запустили челлендж, призывающий всех казахстанцев не оставаться в стороне и участвовать в реализации своего будущего, передает Kazakhstan Today.

Во всех социальных сетях деятели культуры Акан Сатаев, Ермек Турсунов, Асель Сагатова, Фархат Абдраимов (Фара), Макс Акбаров, Кайрат Нуртас, Айкын Толепберген, Торегали Тореали, Мейиржан Туребаев просят большое внимание уделить воспитанию будущего поколения: "Каждый казахстанец, каждая семья должны понимать, что построение лучшей жизни - дело всего общества, каждого гражданина. Поэтому с раннего возраста надо прививать любовь к Родине, уважение к традициям, стремление к знаниям и труду, порядочность и честность".

Мы хотим жить в свободной стране, стране, свободной от беззакония, преступной безответственности и коррупции! Давайте бороться вместе!" - отмечается участниками челленджа.

Акция под эгидой Антикоррупционной службы Алматы и акимата города направлена на формирование антикоррупционной культуры, правильного и здорового образа жизни, принципов добропорядочности, честности, отзывчивости.

Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны не оставаться в стороне и противодействовать нарушениям и коррупции.

Коррупция негативно воздействует на все сферы нашей жизнедеятельности.

Авраам Линкольн говорил: "Первое из гражданских прав - это свобода от страха". Так, давайте не бояться коррупцию. Ее надо побеждать. Вместе. Всей страной. Вместе за Казахстан без коррупции!", - отметили на страничках соцсетей участники челленджа.

Напоминаем, что буквально на днях аналогичную акцию запустили деятели спорта.

Инициаторы продолжат акцию и выражают надежду на поддержку широких слоев населения.

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