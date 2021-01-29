Казахстанских авиапассажиров просят не перевозить посылки от незнакомцев

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сообщили, что в последнее время активизировали свою деятельность люди, занимающиеся передачей посылок через пассажиров, передает Kazakhstan Today.
Ваша безопасность - наш основной приоритет. Пожалуйста, не берите посылки у посторонних людей, так как они могут содержать запрещенные к перевозке вещества или предметы. Желающих передать посылку в другой город просим воспользоваться услугой экспресс-почты MyMAIL", - сообщили в пресс-службе компании.
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