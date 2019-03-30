Казахстанский лоукостер запускает внутренние авиарейсы с ценой билета от 4999 тенге

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский лоукостер FlyArystan запускает внутренние авиарейсы из Алматы в Уральск и Тараз с ценой билета от 4999 тенге, передает Kazakhstan Today.

Авиакомпания сообщила об открытии продажи билетов на первый рейс из Алматы в Тараз, запланированный на 1мая 2019 года. Стоимость билета за перелет продолжительностью 60 минут начинается от 4 999 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропорта. Ежедневные рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A320 (180 посадочных мест), которые только за год смогут перевезти более 130 000 пассажиров по направлению Алматы - Тараз - Алматы.

Наша задача - предоставить людям возможность доступно и комфортно путешествовать, открывая для себя родной Казахстан с богатой культурой и историей. Мы считаем, что эти открытия не должны проходить утомительно в жарких автобусах и поездах, с тратой драгоценного времени. Мы рады, что благодаря FlyArystan родственники смогут чаще видеться, а предприниматели строить бизнес, налаживая контакты с партнерами. Уверены, что авиасообщения по направлению Алматы - Тараз - Алматы придадут импульс развитию экономики двух южных городов Казахстана", - отметила директор по продажам и маркетингу Жанар Жайлауова.

Акимат Тараза также выразил надежду, что с появлением ежедневных рейсов в город более чем с 2000-летней историей увеличится поток как внутренних, так и зарубежных туристов. На территории Тараза расположены такие исторические объекты, как мавзолеи Тектурмас, Карахан батыра и Айша биби, древнего городища Акыртас и другие исторические и культурные объекты, уникальность которых признана ЮНЕСКО.

Кроме этого, на 2 мая 2019 года авиакомпания FlyArystan запланировала первый рейс между Алматы и Уральском. Этот прямой перелет будет осуществляться также на авиалайнере Airbus A320.

Алматы и Уральск разделяет более 2500 километров, преодолеть которые на наземном виде транспорта возможно не менее чем за три дня. То есть, передвигаясь таким способом, жители двух городов тратят несколько дней в дороге, чтобы навестить родных и близких. Мы рады, что отныне посетить один из красивейших городов Казахстана, гордость Западного региона - Уральск, будет возможно в любой день недели, добравшись туда из Алматы всего за два часа. Уверены, что данный рейс будет пользоваться популярностью не только у рядовых казахстанцев, но и бизнесменов, которые внесут свою лепту в экономическое развитие региона", - подчеркнула Жайлауова.

Стоимость билета за перелет из Алматы в Уральск начинается от 12 999 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропорта.

В компании напомнили, что созданный в 2018 году лоукостер FlyArystan будет работать по принципу мировых бюджетных авиакомпаний, в которых дополнительные услуги и такие виды сервиса, как выбор места, багаж, бортовое питание и другие пассажир приобретает по своему предпочтению. Забронировать билеты стоимостью от 4999 тенге можно на сайте www.flyarystan.com с 29 марта 2019 года.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании "Эйр Астана". Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых составляет 6 лет. В 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Казахстана.

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