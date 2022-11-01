Казахстанский отраслевой профсоюз работников образования и науки сделал заявление

Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки сделал заявление в связи с незаконным вмешательством в деятельность профсоюзов.
Действуя в рамках законодательства Республики Казахстан и международного права, профсоюзные органы всех уровней нацелены на сотрудничество с органами государственной власти в вопросах защиты прав и законных интересов членов союза. Однако, со стороны отдельных государственных органов и должностных лиц демонстрируется стремление подчинить себе профсоюзы, поставить под контроль их деятельность. Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки официально заявляет о нарушении отдельными государственными органами и должностными лицами закона Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 211-V ЗРК "О профессиональных союзах", - говорится в заявлении.
Как уточнили в организации, данный закон запрещает незаконное вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности.
Руководителем КГУ "Управление образования акимата Карагандинской области" Кожахметовой Г.Ш. в нарушение требований пункта 3 статьи 4, пункта 3 статьи 7 указанного выше закона в целях противодействия областной организации профсоюза проводится работа по принуждению работников к выбытию из состава профсоюза и переходу в созданный по ее инициативе управляемый и подконтрольный профсоюз. Подобные противоправные действия совершают руководители отделов образования Осакаровского района Акмаганбетова А.И. и города Темиртау Казтаев Р.К. Через подчиненных им руководителей организаций образования путем запугивания принуждают членов профсоюза приносить заявления о выходе из Профсоюза отрасли и переходе в другой профсоюз", - сообщается в заявлении.
По данным профсоюза, "пунктом 2 статьи 148 Трудового кодекса РК обеспечение организации социального партнерства на соответствующих уровнях возлагается на уполномоченные государственные органы. Между тем в Карагандинском регионе органы управления образования вопреки указанной норме не выполняют законодательно установленную обязанность, совершают действия, направленные на разрушение сложившейся системы согласования интересов работников, работодателей и государства. Руководитель управления образования препятствует выстраиванию партнерских отношений с профсоюзной организацией, игнорирует их представителей, уклоняется от выполнения обязательств соглашения о социальном партнерстве".
Согласно п.п. 12) п. 1 ст. 16 закона РК "О профессиональных союзах" профсоюзы в лице своих представителей вправе в соответствии с соглашениями и коллективными договорами посещать рабочие места членов профсоюза.
Между тем руководитель отдела образования Шетского района Карагандинской области господин Смағұл Е. Ж. отдал распоряжение руководителям подведомственных организаций образования препятствовать посещению организаций представителям профессионального союза, запретил безналичное перечисление членских профсоюзных взносов вопреки условиям соглашения о социальном партнерстве", - сообщили в профсоюзе.
В заявлении отмечается, что "стремление государственных органов подчинить себе профсоюзы проявляется на всех уровнях социального партнерства".
Следует помнить, что право граждан на свободу объединений закреплено пунктом 1 статьи 23 Конституции Республики Казахстан. Считаем необходимым заметить, что согласно пункту 3 статьи 4 закона РК "О профессиональных союзах" противодействие деятельности профсоюза, а равно незаконное вмешательство в его дела не допускаются. Пунктом 3 статьи 7 названного законодательного акта установлен запрет воздействия на лиц угрозой или другими неправомерными действиями с целью заставить их воздержаться от вступления в профсоюз, выйти из одного профсоюза и вступить в другой либо самостоятельно распустить профсоюз. Запрет на вмешательство в деятельность профсоюзов отражен в Конвенции МОТ № 87 о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы (свободе ассоциаций и защите права на организацию), ратифицированной законом РК от 30 декабря 1999 года № 29-II. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 данной Конвенции государственные власти должны воздерживаться от всякого вмешательства, способного ограничить право организаций трудящихся или воспрепятствовать его законному осуществлению", - подчеркивается в заявлении.
В профсоюзе отмечают, что воспрепятствование законной деятельности представителей работников должностным лицом с использованием своего служебного положения, а равно вмешательство в их законную деятельность влечет административную и уголовную ответственность (статья 77 КоАП РК, статья 154 УК РК).
Мы призываем наших сограждан, представляющих в силу полномочий, органы государственной власти, строить отношения с профессиональными союзами исключительно в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в ключе сотрудничества и партнерства. Наши общие усилия должны быть направлены на укрепление законности в сфере трудовых отношений, консолидацию общества для выполнения задач по строительству "Справедливого государства". Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для пресечения нарушения закона и наказания виновных. Нарушения закона должны стать основанием для негативной оценки деятельности руководителей и должностных лиц. Мы нацелены на конструктивный диалог, но в случае непринятия мер к пресечению совершаемых посягательств оставляем за собой право на обращение в высшие органы государственной власти, суды и международные организации", - добавили в организации.