Система Orphus

Казахстанский отраслевой профсоюз работников образования и науки сделал заявление

31.10.2022, 17:47 17031
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки сделал заявление в связи с незаконным вмешательством в деятельность профсоюзов.
 

Действуя в рамках законодательства Республики Казахстан и международного права, профсоюзные органы всех уровней нацелены на сотрудничество с органами государственной власти в вопросах защиты прав и законных интересов членов союза. Однако, со стороны отдельных государственных органов и должностных лиц демонстрируется стремление подчинить себе профсоюзы, поставить под контроль их деятельность. Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки официально заявляет о нарушении отдельными государственными органами и должностными лицами закона Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 211-V ЗРК "О профессиональных союзах", - говорится в заявлении.

 
Как уточнили в организации, данный закон запрещает незаконное вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности.
 

Руководителем КГУ "Управление образования акимата Карагандинской области" Кожахметовой Г.Ш. в нарушение требований пункта 3 статьи 4, пункта 3 статьи 7 указанного выше закона в целях противодействия областной организации профсоюза проводится работа по принуждению работников к выбытию из состава профсоюза и переходу в созданный по ее инициативе управляемый и подконтрольный профсоюз. Подобные противоправные действия совершают руководители отделов образования Осакаровского района Акмаганбетова А.И. и города Темиртау Казтаев Р.К. Через подчиненных им руководителей организаций образования путем запугивания принуждают членов профсоюза приносить заявления о выходе из Профсоюза отрасли и переходе в другой профсоюз", - сообщается в заявлении.

 
По данным профсоюза, "пунктом 2 статьи 148 Трудового кодекса РК обеспечение организации социального партнерства на соответствующих уровнях возлагается на уполномоченные государственные органы. Между тем в Карагандинском регионе органы управления образования вопреки указанной норме не выполняют законодательно установленную обязанность, совершают действия, направленные на разрушение сложившейся системы согласования интересов работников, работодателей и государства. Руководитель управления образования препятствует выстраиванию партнерских отношений с профсоюзной организацией, игнорирует их представителей, уклоняется от выполнения обязательств соглашения о социальном партнерстве".
 
Согласно п.п. 12) п. 1 ст. 16 закона РК "О профессиональных союзах" профсоюзы в лице своих представителей вправе в соответствии с соглашениями и коллективными договорами посещать рабочие места членов профсоюза.
 

Между тем руководитель отдела образования Шетского района Карагандинской области господин Смағұл Е. Ж. отдал распоряжение руководителям подведомственных организаций образования препятствовать посещению организаций представителям профессионального союза, запретил безналичное перечисление членских профсоюзных взносов вопреки условиям соглашения о социальном партнерстве", - сообщили в профсоюзе.

 
В заявлении отмечается, что "стремление государственных органов подчинить себе профсоюзы проявляется на всех уровнях социального партнерства".
 

Следует помнить, что право граждан на свободу объединений закреплено пунктом 1 статьи 23 Конституции Республики Казахстан. Считаем необходимым заметить, что согласно пункту 3 статьи 4 закона РК "О профессиональных союзах" противодействие деятельности профсоюза, а равно незаконное вмешательство в его дела не допускаются. Пунктом 3 статьи 7 названного законодательного акта установлен запрет воздействия на лиц угрозой или другими неправомерными действиями с целью заставить их воздержаться от вступления в профсоюз, выйти из одного профсоюза и вступить в другой либо самостоятельно распустить профсоюз. Запрет на вмешательство в деятельность профсоюзов отражен в Конвенции МОТ № 87 о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы (свободе ассоциаций и защите права на организацию), ратифицированной законом РК от 30 декабря 1999 года № 29-II. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 данной Конвенции государственные власти должны воздерживаться от всякого вмешательства, способного ограничить право организаций трудящихся или воспрепятствовать его законному осуществлению", - подчеркивается в заявлении.

 
В профсоюзе отмечают, что воспрепятствование законной деятельности представителей работников должностным лицом с использованием своего служебного положения, а равно вмешательство в их законную деятельность влечет административную и уголовную ответственность (статья 77 КоАП РК, статья 154 УК РК).
 

Мы призываем наших сограждан, представляющих в силу полномочий, органы государственной власти, строить отношения с профессиональными союзами исключительно в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в ключе сотрудничества и партнерства. Наши общие усилия должны быть направлены на укрепление законности в сфере трудовых отношений, консолидацию общества для выполнения задач по строительству "Справедливого государства". Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для пресечения нарушения закона и наказания виновных. Нарушения закона должны стать основанием для негативной оценки деятельности руководителей и должностных лиц. Мы нацелены на конструктивный диалог, но в случае непринятия мер к пресечению совершаемых посягательств оставляем за собой право на обращение в высшие органы государственной власти, суды и международные организации", - добавили в организации.

 

новости по теме

Куда обратиться, если техника LG вышла из строя?

01.11.2022, 10:00 2171
Куда обратиться, если техника LG вышла из строя?
Фото: LG
Алматы. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня стартовала digital-кампания бренда LG, нацеленная донести до потребителей, что фирменные сервисные центры решат любую проблему с техникой в кратчайшие сроки. При поломке или других трудностях с продуктами LG рекомендуется сразу позвонить в официальный сервис компании по номеру 2255 и не пытаться устранить неполадки самостоятельно. Возможно, конечно, обратиться к частному мастеру, однако они не имеют достаточно навыков в ремонте техники LG и разрешения от производителя на выполнение работ, что может только усугубить проблему и лишить продукт гарантийного ремонта.
 
Вот еще несколько преимуществ официального сервиса от LG:
 
  • Вы не тратите время на поиски информации, как починить или к кому обратиться.
  • Вы сами назначаете дату и время прибытия мастера, когда вам будет удобно.
  • Ремонт техники чаще всего завершается за один визит специалиста.
  • Компания предоставляет гарантию на каждую новую установленную деталь и, что более важно, гарантийный срок продукта не аннулируется после ремонта.

 
Выезд специалиста возможен только при поломке крупной бытовой техники, такой как холодильник, стиральная машина, кондиционер и т.д. При гарантийном ремонте работа и запчасти предоставляются бесплатно.
 
Кроме того, неисправный продукт можно самостоятельно привезти в авторизованный сервисный центр (АСЦ) LG, где мастера проведут его полную диагностику и ремонт. Работа будет выполнена незамедлительно, так как более 90% запасных частей уже есть в наличии на складе, который находится при сервисных центрах компании. В случае отсутствия каких-либо деталей в вашем городе, их оперативно доставят в любую точку страны для предоставления услуг в кратчайшие сроки.
 
Окончания ремонта можно дождаться на месте или получить технику по готовности прямо домой (в городах Алматы и Астане). Доставка осуществляется бесплатно при гарантийном ремонте либо за небольшую плату, если гарантия закончилась или случай негарантийный.

 
Доверив свою технику профессионалам, вы можете быть уверены, что получите качественный ремонт и рекомендации по дальнейшей эксплуатации во избежание поломок в будущем.
 
Если вам необходима помощь в вопросах относительно продуктов LG, обратитесь в службу сервисной поддержки компании по номеру 2255 для звонков с мобильного или 8 8000 805 805 с городского телефона.
 
Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics.

 

В Алматы на снос накренившихся многоэтажек выделили полтора миллиарда тенге

01.11.2022, 09:39 3731
В Алматы на снос накренившихся многоэтажек выделили полтора миллиарда тенге
Фото: Depositphotos
Алматы. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снос двух недостроенных девятиэтажных домов обойдется бюджету вдвое дороже, чем их возведение. Эти дома уже накренились.
 
Крен в долгостроях в микрорайоне Зердели заметили жители еще 8 лет назад. Обратились в акимат и ДЧС. Позже экспертиза установила: здания не соответствуют строительным нормам и правилам и оказались непригодны для эксплуатации. Поэтому приняли решение снести их до конца этого года, сообщает телеканал "Хабар24".
 
На месте будет разбита парковая зона.
 
Застройка микрорайона Зердели шла в 2012 -2014 годах. Всего в проект вошли 32 дома. Качество 30 объектов также не соответствует нормам, говорят специалисты.
 
В 23 постройках уже провели укрепительные работы, остальные семь усилят до конца года.
 

На сегодняшний день сносятся два дома - 146 и 147 микрорайона Зердели. По двум домам была недобросовестная компания "Дания Констракшн", решением суда она объявлена недобросовестным поставщиком. Компания вернула в бюджет 140 миллионов тенге. Изначальная стоимость - 600 миллионов. 36-квартирный дом и 72-квартирный дом. Эти дома строились для очередников, для нуждающихся, для многодетных матерей", - рассказал заместитель руководителя управления строительства Алматы Айдар Нургожаев.


Ранее аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что уплотнительная точечная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и влияет на уровень загрязнения воздуха.

Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной, а это чревато ростом социальной напряженности в обществе, считают эксперты.

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 

В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды

01.11.2022, 08:35 4711
В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
 

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей территории Мангистауской области ожидается сильный дождь, на востоке Западно-Казахстанской области, днем на севере, в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Алматы - переменная облачность, +12 - +14 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Астане - дождь, +5 - +7 °C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

31.10.2022, 21:23 13641
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской, Павлодарской, Туркестанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 1 ноября на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается туман, гололед.
 
1 ноября на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, днем на юге области порывы 23-28 метров в секунду.
 
1 ноября на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед. Ветер западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 ноября днем в центре, на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер южный с переходом на западный, на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на севере, востоке, в центре области порывы 23-28 метров в секунду.
 
1 ноября на западе, севере Акмолинской области ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 ноября на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.
 
1 ноября на севере, западе, в центре Абайской области ожидается туман, гололед.
 
Ночью и утром 1 ноября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.
 
1 ноября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.
 
Ночью 1 ноября на севере Туркестанской области ожидается туман.
 
1 ноября на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер южный, на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
1 ноября на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер южный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии

31.10.2022, 17:10 17631
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в индийском штате Гуджарат, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщается в телеграмме.

 
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года, информирует РИА Новости.
 
Его вновь открыли после реконструкции всего четыре дня назад. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщалось также, что свыше 350 человек после этого оказались в воде.
 
Ранее сообщалось, что Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле.
 

Жилье становится все более недоступным для казахстанцев со средней зарплатой

31.10.2022, 13:55 22221
Жилье становится все более недоступным для казахстанцев со средней зарплатой
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ипотечное кредитование в Казахстане, по данным Нацбанка, выросло почти на 1 трлн тенге, или 28,6%, с начала года и составило 4,2 трлн тенге, сообщает НПП "Атамекен".
 
Значительный рост объемов ипотечного кредитования обусловлен увеличением стоимости жилой недвижимости, в том числе первичного жилья на 10,5%, вторичного на 16,1% и арендного на 35,8% за 9 месяцев текущего года.
 

При этом казахстанцы все еще не могут приобрести один квадратный метр жилья на среднюю одну зарплату (322,9 тысячи тенге в сентября 2022 года). Так, на среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратного метра в новостройке или 0,68 квадратного метра на вторичном рынке", - говорится в сообщении.

 
Рынок аренды также стал малодоступен для казахстанцев. Так, если в начале года на среднюю зарплату можно было позволить жилье в 83 квадратных метра, то в сентябре показатель упал до 70 квадратных метров.
 

Дождь и снег ожидаются в большинстве регионов Казахстана

31.10.2022, 08:31 28976
Дождь и снег ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
 

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе области низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане: осадки (дождь, снег), температура воздуха днем составит +3 - +5 градусов. Скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы: дождь, +9 - +11 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

Жителям трех городов посоветовали не выходить из дома из-за неблагоприятных метеоусловий

30.10.2022, 17:36 44161
Жителям трех городов посоветовали не выходить из дома из-за неблагоприятных метеоусловий
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Астаны, Алматы и Актау советуют не выходить из дома без крайней необходимости в ближайшие сутки из-за неблагоприятных метеорологических условий.
 

В этих городах сутки 30, ночью 31 октября ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

 
В это время метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов