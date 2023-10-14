Казахстанский правозащитник подал в суд на "Радио Азаттык"

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Андрей Лукин озвучил депутатский запрос, в котором заявил о множественных нарушениях градостроительного контроля со стороны Комитета по делам строительства и ЖКХ а также акиматов, передает корреспондент агентства.





В своем депзапросе Лукин обратил внимание, что земли раздаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.





Манипуляции акиматов и строительных компаний приводят к бессистемной застройке городов, деградации городской среды, зеленых зон и ухудшению качества жизни населения. Указанные действия местных исполнительных органов порождают консолидацию протестного настроения групп граждан. Одним из основных нарушений местных исполнительных органов является несоблюдение земельного законодательства при выдаче участков, а также генеральных планов и проектов детальной планировки", - сказал он.





Развитие и застройка, по словам депутата, должны осуществляться на основании утвержденных генпланов. Однако в Алматы, Астане, Актау, Атырау, Караганде и ряде других крупных городов имеются тысячи незаконных фактов изменения целевого назначения земельных участков в нарушение генплана. В этих городах необоснованно исключаются из планов объекты социального назначения, при этом вопрос дефицита ученических мест и больничных коек постоянно обсуждается в обществе.





К сведению он привел данные, что в Алматы дефицит ученических мест превышает 26 тысяч, в дошкольных организациях - 42 тысячи. Из категории зон озеленения, парков и скверов неправомерно исключены 145 участков. Некоторые из них уже застроены торговыми центрами и многоэтажными домами.





На сегодня генпланы городов устарели и не отвечают реалиям нынешнего времени, не учитывают демографию, теплоснабжение населения и другие. Основными причинами совершаемых правонарушений являются системные недостатки организационно-правовых основ планирования и реализации градостроительной сферы", - отметил сенатор.





С учетом вышеизложенного депутат предложил рассмотреть возможность разработать дорожную карту по устранению нарушений и недопущению аналогичных случаев в будущем.





Также Лукин предложил провести комплексную градостроительную экспертизу проектов генпланов и актуализировать их с учетом имеющихся недостатков. Вместе с тем, по его словам, следует исключить практику незаконной корректировки проектов детальной планировки, изменения целевого назначения земельных участков, а также выдачи разрешительных документов, не соответствующих генеральным планам населенных пунктов.





Ранее общественники потребовали запретить передачу земель Иле-Алатауского нацпарка акимату Алматы. Год назад общественники уже выступали с предложением лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.



