30.12.2022, 14:16 24546
Казахстанский рынок золотых украшений на грани коллапса из-за подделок и контрабанды
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Поддельные и контрабандные золотые украшения наводнили ювелирный рынок Казахстана. По данным Лиги ювелиров Казахстана, в стране работают поддельные цеха, чье оборудование позволяет ставить поддельное клеймо, информирующее о турецком, итальянском или российском происхождении товара. Честные предприятия вынуждены останавливать производство, оказавшись не в силах соперничать с теневым рынком.
Покупая ювелирные изделия, к примеру, на одном из ювелирных рынков в Алматы, мы увидим с 90-процентной вероятностью поддельное клеймо. Да, есть именник производителя и бирка, что произведено в Италии, а по факту сделано на каком-нибудь подпольном заводе в Шымкенте. О том, какой состав у этого изделия, и говорить страшно. Стоит проба, допустим, 585. Это значит, что там 58,5 долей золота, а все остальное это примеси. Добавить туда могут все что угодно - свинец, мышьяк, медь" - сообщил Кайсар Жумагалиев.
Общий оборот теневого ювелирного рынка Казахстана составляет уже порядка 300 миллиардов тенге. Глава Лиги ювелиров Кайсар Жумагалиев заявил, что отрасль нужно срочно выводить из тени. По примерным подсчетам, "обеление" ювелирного рынка пополнит госбюджет на 40 миллиардов тенге в виде налогов.
Самое главное, наверное, для всех честных ювелирных предприятий - это конкуренция на рынке с квалифицированными специалистами. Маркировка позволит отсеять недобросовестные компании и даст шанс потребителям узнать о нас как об официальной компании, где можно не бояться за качество и честность работы", - рассказала Каракюлах Елена Владимировна, руководитель компании ТОО "Jewelry Tools & Service".
В соответствии с требованиями закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" в целях защиты прав и интересов граждан Республики Казахстан на территории нашей страны не допускается реализация ювелирных изделий без четырех обязательных атрибутов:
- оттиска именника - специального знака, наносимого на ювелирное изделие, удостоверяющего изготовителя;
- единого пробирного клейма РК с изображением символа - "головы барса" и международной аббревиатуры Казахстана - "KZ" с кодами уполномоченных организаций;
- экспертного заключения, выданного уполномоченной организацией (юридическое лицо, аккредитованное на проведение экспертизы драгоценных металлов и камней);
- акта государственного контроля, выдаваемого уполномоченным органом при ввозе (вывозе) на (с) территорию (-и) РК из стран, не входящих в ЕАЭС, драгоценных металлов и камней, до совершения таможенных операций (таможенное декларирование и таможенная очистка).
Тем не менее этих мер защиты, чтобы минимизировать объем подделок и контрабанды, недостаточно, и участники рынка выступают за скорейшее введение цифровой маркировки ювелирных изделий в Казахстане. Этот способ идентификации поможет потребителю выявлять при покупке ювелирного изделия все необходимые данные (производителя, пробу золота, характеристики драгоценного камня, происхождение изделия), а в случае их отсутствия тут же подавать запрос на проверку торговой точки уполномоченными органами. Таким образом, потребитель будет полностью защищен от подделок, а рынок в целом станет прозрачным и измеримым, что будет способствовать его дальнейшему развитию.
В пилотном проекте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров по маркировке и прослеживаемости ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, который проводится на территории Республики Казахстан с 1 марта 2022 года по 31 октября 2023 года, участвует 8 предприятий. Пилотный проект запущен с целью апробации механизма маркировки и взаимодействия между всеми участниками рынка. По его итогам будет принято решение о целесообразности введения цифровой маркировки.
Для представителей бизнеса участие в пилотном проекте позволит протестировать функционал информационной системы маркировки, отработать интеграцию процесса маркировки в текущие производственные процессы, просчитать нагрузку на бизнес и выявить слабые места в цепочке.
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30.12.2022, 17:15 19346
Обзор новостей Kazakhstan Today за прошедшую неделю
Заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге
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Наказание за смерть пациента смягчат медработникам в Казахстане
Проект законодательных поправок, предусматривающих смягчение наказания за смерть пациентов по вине врачей, внесли на рассмотрение мажилиса парламента страны.
Законопроектом также вводится страхование профессиональной ответственности медицинских работников. У пациентов появится выбор - получить компенсацию за причиненный вред через страховую компанию либо взыскать моральный и материальный ущерб через суд, как это работает в настоящее время.
В Казахстане ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медработников заводится около 300 дел. Чаще всего уголовные дела заводятся на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода: хирургов, травматологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов.
Токаеву доложили о тестировании платформы цифрового тенге
Глава Нацбанка на встрече с президентом Токаевым рассказал о тестировании платформы цифрового тенге.
Цифровой тенге намерены внедрять в три фазы до конца 2025 года.
Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов", - отмечается в сообщении Акорды.
Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.
Свиной грипп и суперинфекции циркулируют в Казахстане
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах мажилиса рассказала об эпидемиологической ситуации в стране.
По словам главы Минздрава, в Казахстане циркулирует три вида гриппа, в том числе свиной - H1N1. Также регистрируется аденовирус, риновирус и суперинфекция - когда вирусы накладываются друг на друга, что приводит к более тяжелому течению болезни.
Кроме того, по ее данным, в стране циркулирует несколько видов омикрона, включая штамм цербер.
В Казахстане не выполнили план по строительству жилья на 2022 год
В Казахстане не смогут выполнить план по строительству жилья в текущем году.
При планах возвести 18 млн построено чуть более 15 млн квадратных метров жилья, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.
Основные причины - отставание от графика работ и недофинансирование, но главный момент - это удорожание строительных материалов, сказал министр, подчеркнув, что есть определенный уровень импортозависимости и сложности с ввозом в страну стройматериалов.
Казахстан взял первое место на чемпионате мира - 2022 по альпинизму
Первое место на чемпионате мира - 2022 по альпинизму заняла сборная команда Казахстана.
Альпинисты прошли новым маршрутом на пик Верный высотой 5250 метров. Команда провела на маршруте протяженностью 1670 метров шесть ночевок на стене на специальной платформе.
Чемпионат проводила Международная федерация спортивного альпинизма.
В федерацию входят представители четырех стран - Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана.
В Алматинском зоопарке родились двое котят ягуара
В Алматинском зоопарке у пары ягуаров Васька и Момын родились двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади.
Родились малыши 9 июля, но рассказали о них только сейчас, ждали, когда малыши окрепнут и подрастут. Состояние мамы и малышей хорошее.
Так как ягуары жители теплых стран Южной Америки, в зоопарке зимой они живут в павильоне "Хищные млекопитающие".
В Алматы зажгли главную городскую елку
В Алматы на площади Абая состоялась церемония зажжения главной городской елки.
Мероприятие посетили сказочные персонажи Нового года - Аяз Ата и Акшакар.
В этом году главную городскую елку, высота которой составляет 22 метра, украсили 350 игрушек и 10 тысяч праздничных гирлянд.
После официальной церемонии состоялась концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.
Одновременно с главной городской елкой в каждом районе города зажглись свои ели.
В Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год.
Заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.
Кроме того, закон предусматривает поэтапное увеличение размера базовой пенсии, увеличивает возраст молодежи до 35 лет, а также увеличивает срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года.
30.12.2022, 14:54 23606
Токаев поздравил маленьких пациентов Наццентра материнства и детства
В настоящее время в детских отделениях центра на лечении находится 351 ребенок
Фото: telegram/БОРТ№1
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства, сообщает "БОРТ№1".
В ходе визита президент ознакомился с работой смарт-класса, который позволяет детям одновременно проходить лечение и обучаться школьной программе.
Затем глава государства побеседовал с детьми и их родителями, приехавшими получать лечение из всех регионов страны.
В настоящее время в детских отделениях центра на лечении находится 351 ребенок. Всего в 2022 году лечение здесь получили порядка 18 тысяч детей.
В завершение президент, пожелав скорейшего выздоровления маленьким пациентам, поздравил их с Новым годом и вручил всем подарки.
29.12.2022, 17:29 50341
Алматинцы 1 января пробегут традиционный праздничный марафон
Фото: Управление спорта Алматы
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Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы 1 января смогут пробежать традиционный праздничный марафон в роще Баума.
Забег организует ОО "Экстремальная Атлетика" при поддержке управления спорта Алматы.
Это будет не соревнование, просто желающие встретят Новый год на спортивной волне в формате любительского забега. Поэтому и награждение не предусмотрено, но хронометраж и финишный протокол, как полагается, обязательно будут", - говорится в информации организаторов.
Участники пробегут марафон (42 км), полумарафон (21 км) и дистанцию в 7 км. Отдельно предусмотрены забеги для детей (2023 м) и каникросс (забег с собаками).
Как сообщили организаторы, прежде это празднично-спортивное мероприятие официально именовалось Алматинским новогодним марафоном. Однако с 1 января 2016 года, когда состоялся первый забег, в котором приняли участие около ста человек, его география значительно расширилась.
Теперь поклонники ЗОЖ и к ним стремящиеся будут участвовать в Центрально-Азиатском новогоднем марафоне. В этом году вместе с алматинцами (зарегистрировано 1,5 тысячи участников) новогодний марафон пробегут в Шымкенте, Костанае, Астане, Актау и Бишкеке. Более того, регулярно параллельный забег проходит и в Ташкенте, например в этом году в столицу Узбекистана отправили 200 медалей. Капитаны беговых клубов могли подать заявку на командное участие, и им были высланы медали финишеров. Медали традиционно стилизованы под елочную игрушку - на этот раз в виде подарочного сапожка", - говорится в информации.
Также марафон можно бежать виртуально в любой точке мира, а после получить медаль финишера по почте. За всю историю события география виртуального новогоднего забега уже покрыла весь мир - от Канады до Австралии, от Шри-Ланки до ЮАР.
28.12.2022, 16:40 87321
Ильин рассказал об интегрированной системе безопасности для борьбы с ЧС
Предсказать землетрясение практически не удается никому в мире
Фото: МЧС РК
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин рассказал о внедрении интегрированной системы безопасности для борьбы с ЧС, создании системы раннего оповещения о землетрясениях совместно с приграничными странами.
То, что мы сейчас продвигаем, это договоренность между министрами. Мы озвучили ее и привлечение в том числе грантов международных организаций, это создание системы раннего оповещения о землетрясениях, которая будет затрагивать страны такие, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан", - заявил в эфире телеканала ATAMEKEN BUSINESS Юрий Ильин.
Он также подчеркнул, что предсказать землетрясение практически не удается никому в мире.
Ученые знают, где эпицентр находится, и вот если установить датчики движения земной поверхности, то есть самих толчков, зафиксировать в эпицентре, иногда, бывает, время добегания волны до населенного пункта составляет несколько десятков секунд. За это время можно спасти много человеческих жизней", - добавил он.
Ранее сообщалось, что сейсмологи Алматы не прогнозируют до конца года сильных землетрясений.
28.12.2022, 12:08 95681
Мажилисмен потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам Дополнено
В Усть-Каменогорске земли принадлежат Даниалу Ахметову, в Павлодаре - Бакауову, в пригороде Астаны - Шукееву
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Берик Дюсембинов в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта поправок в КоАП по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель призвал министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева прямо рассказать общественности о том, каким высокопоставленным чиновникам принадлежат земли.
Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы ни поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель. Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах (перевод с государственного языка. - Прим. автора)", - цитирует мажилисмена издание "Казправда".
По мнению Берика Дюсембинова, население не может воспользоваться пастбищными землями.
Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли? Если поедете в Усть-Каменогорск, то там все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре - Бакауова, в пригороде Астаны - Шукеева. Все боятся сказать об этом! Те тысячи гектаров, которые вы упомянули в своем докладе, - это все ложь! Люди возмущены, они не могут найти пастбища для выпаса скота. Когда вы перестанете лишь выступать с красивыми докладами и наконец-таки возьмете уже в руки ситуацию?! Почему вы стесняетесь написать на доске, как зовут владельцев земель?" - возмутился депутат.
Однако министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев выразил несогласие с депутатом.
Я не могу согласиться с вашим мнением о том, что мы защищаем земли акимов и не трогаем их. Потому что мы вернули 5,2 млн гектаров земли. Чьи это земли? Тех акимов, которые раньше были, земли олигархов. В предстоящем году вернем еще 5 млн гектаров земли... Если пользуются землей на законных основаниях, то мы не можем трогать. Но, если выяснится, что земля приобретена незаконным способом, мы возвращаем ее через суд и они тоже сами возвращают. Вы говорите, что возвращение 5,2 млн гектаров - ложь, но мы готовим интерактивную карту, чтобы каждый казахстанец смог увидеть", - высказался министр.
В кулуарах мажилиса Карашукеев сообщил, что в Минцифры разрабатывают интерактивную карту и по мере ее готовности можно будет узнать, кто владеет землями в Казахстане.
Сейчас интерактивную карту коллеги из МЦРИАП готовят, и по готовности вы там увидите, что по этой карте, в каких областях какие земли вернули. Пофамильно я вам не скажу, но крупные участки вернули… По персоналиям на этой интерактивной карте будет видно. Абсолютно не боюсь (называть фамилии. - Прим. ред.). Там внутри 8-10 тысяч человек. Я вам всех, что ли, буду называть? Смотрите интерактивную карту. Там есть большие участки, конечно, они не принадлежали простым людям. Там тысяча человек, тысяча предприятий, земли которых вернули. Это немаленький объем земли. Я сейчас не готов назвать, потому что у меня на руках нет этого списка, дайте запрос, мы дадим вам полностью", - цитирует Карашукеева Zakon.kz.
Дополнено 28.12.2022, 12.38
Депутаты приняли поправки в Административный кодекс по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель, одобрили в первом чтении.
Законопроект устанавливает административную ответственность за нарушения положений земельного законодательства.
Согласно законопроекту, должностных лиц акиматов будут наказывать за незаконное предоставление права на земли сельхозназначения иностранным землепользователям, пастбищных угодий, предназначенных для выпаса сельхозживотных личного подворья, и др.
Документ предусматривает ответственность субъектов земельных правоотношений за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы, за неуведомление в случае совершения отчуждения права землепользования на землях сельхозназначения.
Акиматы наделяются полномочиями по рассмотрению административных дел в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству совместно с акиматами регионов создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах. По его словам, дефицит пастбищ вокруг населенных пунктов составляет около 8,8 миллиона гектаров. В государственную собственность возвращено около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель.
Дополнено, 28.12.22, 15.18
Комментируя поднятую проблему, председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что ведомствам предстоит провести масштабную комплексную работу.
Минсельхоз, Генпрокуратура и соответствующие госорганы, депутаты, политические партии должны совместно обратить внимание на данный вопрос. Нужно делать конкретную работу, а не только на словах. В течение лета депутаты объезжали регионы и проводили обсуждения на эту тему. Однако этого недостаточно", - заявил Кошанов.
По его словам, в 2023 году этим вопросом должны заняться министерство совместно с генеральной прокуратурой и экспертами.
Это проблема, которая накапливалась годами. Нельзя сказать, что она будет решена через год. В частности, мы должны создать условия для увеличения поголовья скота. Поэтому в аулах важно обеспечить соответствующие пастбища. Присоединяюсь к мнению, что в этом направлении недостаточно работы, которую выполняет министерство. Каждый гектар возвращенной земли должен быть открыт для населения страны", - добавил председатель мажилиса.
28.12.2022, 10:52 97876
Под Алматы приостановлена стройка, вызвавшая недовольство местных жителей
В знак протеста против застройки местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы - Талгар, проходящую по центру села Бесагаш
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесагаш Талгарского района приостановлена стройка жилого комплекса "Нурия-3". По словам местных жителей, на этом места планировалось возвести школу, больницу и детский сад.
В селе Бесагаш Талгарского района с сентября текущего началось строительство жилого комплекса "Нурия-3". Как рассказали представители застройщика - ТОО "Time group construction", проект ЖК включает в себя 16 многоэтажных домов на 1008 квартир. На земельном участке площадью 3 га уже вырыт котлован, готовится заливка фундамента.
Жильцы частного сектора, а также расположенного рядом другого ЖК выразили полное несогласие с планами бизнесменов. По их словам, еще несколько лет назад на этой территории планировалось строительство школы, больницы, детского сада, сообщает издание "Казправда".
Аким Алматинской области Марат Султангазиев пообещал, что проект будет пересмотрен, до окончания разбирательств строительные работы приостановят. Акиму Талгарского района Кайдару Абдыханову поручено в кратчайшие сроки провести в Бесагашском сельском округе общественные слушания с участием всех заинтересованных лиц, чтобы найти консенсус.
Также комиссия акимата области посетила другой проблемный объект в селе Бесагаш - участок компании Hayat apartments. Здесь на площади 5,5 га ведется строительство 29 блоков жилого комплекса, рассчитанного на 1050 квартир.
Живущие по соседству сельчане пожаловались чиновникам на несоблюдение строителями правил безопасности. По их словам, стройка ведется с грубыми нарушениями законодательства. Ситуацию усугубляет близкое залегание грунтовых вод: при подъеме на поверхность они могут подтопить расположенный рядом жилой квартал.
Отмечается, что весной группа активистов села Бесагаш устроила стихийный митинг в Талгаре перед акиматом района, протестуя против новостройки. Общественность добилась своего: управление ГАСК подало иск в суд на компанию-застройщика. Строительно-монтажные работы приостановили, законность возведения жилого комплекса должна была решиться в судебном порядке.
Однако по прошествии восьми месяцев выясняется, что стройка продолжается как ни в чем не бывало.
На сей раз глава региона Марат Султангазиев пообещал, что на объекте проведут проверку и в случае установления факта незаконности строительства будут приняты соответствующие меры.
По информации издания, в селе Бесагаш, граничащем с Алматы, долгие годы не прекращается строительный бум. Вскоре число многоэтажных домов перевалит за сотню, причем цены за квадратный метр жилья в них практически сравнялись с алматинскими.
В то же время здесь имеется немало острых коммунально-бытовых проблем, в том числе нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц, перебои с электричеством. В знак протеста местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы - Талгар, проходящую как раз по центру села.
Напомним, алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика.
Ранее в Алматы по решению суда начали снос незаконно возведенного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.
Акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.
В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Прокуратура отменила решение акима Алматы по передаче земель Бутаковки под жилищную застройку. Читать:
28.12.2022, 09:03 100801
За два дня в Алматы изъято более 200 кг небезопасной пиротехники
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактических мероприятии "Пиротехника" сотрудниками департамента по ЧС и департамента полиции Алматы c 25 декабря проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделии.
В отношении 23 нарушителей правил реализации пиротехнических изделий приняты меры административного реагирования, за два дня изъято более 262 наименований (более 200 кг) пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям законодательства РК", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
По данным департамента, ежегодно по Алматы в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров, при этом около 18% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий.
В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализированы 8 человек, из них 7 детей.
В ДЧС призывают соблюдать меры предосторожности при запуске пиротехники:
- при покупке изделий следует обратить внимание на целостность упаковки и срок ее годности;
- не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску пиротехники;
- не наклоняйтесь над изделием при его запуске;
- убедитесь, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники (кроны деревьев, линии электропередач), попав в которые фейерверк может изменить направление;
- не запускайте изделие при сильном ветре;
- поджог фитиля осуществляется на расстоянии вытянутой руки;
- не запускайте пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей, не бросайте их под ноги;
- не запускайте фейерверки с балконов жилых домов.
При оформлении елок в домах и квартирах необходимо выполнить следующие требования пожарной безопасности:
- елки установить на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещения;
- не использовать электрические сети с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, которые могут привести к возникновению пожара;
- применять гирлянды только с включением лампочек напряжением до 12 вольт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов или искрение) необходимо немедленно обесточить гирлянду;
- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой;
- не применять бенгальские огни и горящие свечи вблизи елки.
Как сообщалось ранее, многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
27.12.2022, 21:20 102546
Полицейские рассказали о результатах проверок точек продажи пиротехники
Фото: пресс-служба МВД РК
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские совместно с сотрудниками органов гражданской защиты ДЧС с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года проверяют нелегальные точки продажи пиротехники.
В МВД поделились первыми результатами проверок.
В столичной школе ученик 5-го класса взорвал петарду. У продавца выявлено 10 коробок петард "Корсар", которые он нелегально реализовывал.
В Актобе с начала ОПМ "Пиротехника" выявлено 5 фактов незаконного использования и реализации пиротехнических изделий. Изъято 380 пиротехнических веществ, не имеющих сертификата соответствия.
В Северо-Казахстанской области полицейские выявили 12 правонарушений, изъято свыше 620 штук пиротехнических изделий.
В Акмолинской области полицейские изъяли порядка 200 единиц несертифицированных пиротехнических изделий.
Напомним, многочисленные эксперты из различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел РК напомнили о требованиях применения пиротехники и штрафах за ее применение в неположенных местах.
В соответствии с частью 2 статьи 436 КоАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах) применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.
Также действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.
Кроме того, в министерстве особо подчеркнули применение штрафов за незаконную продажу пиротехники.
В соответствии со статьей 196 КоАП (Незаконная торговля товарами или иными предметами) торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере 25 МРП.
В свою очередь экологи и ученые рассказали о вредоносном воздействии взрывов праздничных салютов на окружающую среду.
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Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?