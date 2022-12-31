Казахстанский рынок золотых украшений на грани коллапса из-за подделок и контрабанды

Заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге

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Наказание за смерть пациента смягчат медработникам в Казахстане





Проект законодательных поправок, предусматривающих смягчение наказания за смерть пациентов по вине врачей, внесли на рассмотрение мажилиса парламента страны.





Законопроектом также вводится страхование профессиональной ответственности медицинских работников. У пациентов появится выбор - получить компенсацию за причиненный вред через страховую компанию либо взыскать моральный и материальный ущерб через суд, как это работает в настоящее время.





В Казахстане ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медработников заводится около 300 дел. Чаще всего уголовные дела заводятся на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода: хирургов, травматологов, анестезиологов, акушеров-гинекологов.





Токаеву доложили о тестировании платформы цифрового тенге





Глава Нацбанка на встрече с президентом Токаевым рассказал о тестировании платформы цифрового тенге.





Цифровой тенге намерены внедрять в три фазы до конца 2025 года.





Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов", - отмечается в сообщении Акорды.





Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.





Свиной грипп и суперинфекции циркулируют в Казахстане





Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах мажилиса рассказала об эпидемиологической ситуации в стране.





По словам главы Минздрава, в Казахстане циркулирует три вида гриппа, в том числе свиной - H1N1. Также регистрируется аденовирус, риновирус и суперинфекция - когда вирусы накладываются друг на друга, что приводит к более тяжелому течению болезни.





Кроме того, по ее данным, в стране циркулирует несколько видов омикрона, включая штамм цербер.





В Казахстане не выполнили план по строительству жилья на 2022 год





В Казахстане не смогут выполнить план по строительству жилья в текущем году.





При планах возвести 18 млн построено чуть более 15 млн квадратных метров жилья, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.





Основные причины - отставание от графика работ и недофинансирование, но главный момент - это удорожание строительных материалов, сказал министр, подчеркнув, что есть определенный уровень импортозависимости и сложности с ввозом в страну стройматериалов.





Казахстан взял первое место на чемпионате мира - 2022 по альпинизму





Первое место на чемпионате мира - 2022 по альпинизму заняла сборная команда Казахстана.





Альпинисты прошли новым маршрутом на пик Верный высотой 5250 метров. Команда провела на маршруте протяженностью 1670 метров шесть ночевок на стене на специальной платформе.





Чемпионат проводила Международная федерация спортивного альпинизма.





В федерацию входят представители четырех стран - Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана.





В Алматинском зоопарке родились двое котят ягуара





В Алматинском зоопарке у пары ягуаров Васька и Момын родились двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади.





Родились малыши 9 июля, но рассказали о них только сейчас, ждали, когда малыши окрепнут и подрастут. Состояние мамы и малышей хорошее.





Так как ягуары жители теплых стран Южной Америки, в зоопарке зимой они живут в павильоне "Хищные млекопитающие".





В Алматы зажгли главную городскую елку





В Алматы на площади Абая состоялась церемония зажжения главной городской елки.





Мероприятие посетили сказочные персонажи Нового года - Аяз Ата и Акшакар.





В этом году главную городскую елку, высота которой составляет 22 метра, украсили 350 игрушек и 10 тысяч праздничных гирлянд.





После официальной церемонии состоялась концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.





Одновременно с главной городской елкой в каждом районе города зажглись свои ели.





В Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год.





Заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.





Кроме того, закон предусматривает поэтапное увеличение размера базовой пенсии, увеличивает возраст молодежи до 35 лет, а также увеличивает срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года.