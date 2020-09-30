Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанской участнице конкурса "Детская новая волна" разрешили въезд в Россию, передает Kazakhstan Today.

Это стало возможным благодаря усилиям МИД РК и посольства Казахстана в Москве. Накануне финалистка международного конкурса "Детская новая волна" Аружан Ардак вместе с матерью Гульжан Сабыкеновой прибыли в Москву. Однако, несмотря на наличие приглашения, мать и дочь не впускали в страну, так как они прибыли в Россию транзитным рейсом из Турции и по правилам не имели оснований для въезда. Благодаря титаническим усилиям казахстанских дипломатов Аружан Ардак все же пересекла границу и теперь точно примет участие в конкурсе, в котором мы от души ей желаем удачи. Выражаем благодарность нашим российским коллегам за оказанную поддержку в данном вопросе", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В то же время в ведомстве отметили, что "данный случай является исключением".

Еще раз обращаем внимание граждан РК на то, что, согласно приложению к распоряжению правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года, въезд в Россию граждан Казахстана и с видом на жительство в РК без ограничений возможен только через воздушные пункты пропуска и только прямыми авиарейсами из Казахстана. Прилет в Россию из других, помимо Казахстана, стран возможен только при наличии вида на жительство (ВНЖ) этих стран. Просим учитывать вас это обстоятельство при планировании авиапоездок в Россию", - проинформировали в МИД РК.

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