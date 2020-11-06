Казахстанцам не нужно обращаться в ЦОНы из-за переименования улицы и изменения номера дома

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанцам не нужно обращаться в ЦОНы для уточнения адреса объекта недвижимости, передает Kazakhstan Today.

Согласно статье 6 закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", в случаях, когда изменение идентификационных характеристик недвижимости происходит по решению государственных органов, регистрация изменений не может быть возложена на правообладателя", - напомнили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

К таким изменениям относятся изменение наименований населенных пунктов, названий улиц, а также порядкового номера зданий и иных строений (адреса) или изменение кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства РК.

Госрегистрация изменений идентификационных характеристик недвижимости, произошедших по решению государственных органов, осуществляется посредством интеграции государственных информационных систем.

Таким образом, теперь при изменении адреса объекта недвижимости в справке о зарегистрированных правах и технических характеристиках объекта недвижимости адрес недвижимости отображается с историческими данными адреса (рядом с новым адресом прописывается прежнее наименование адреса). Например: Нур-Султан, улица Мангілік ел, 10 (ранее Астана, улица Орынбор, 10). Вместе с тем в правоустанавливающих документах сохраняются прежние сведения, при этом уточнение адреса объектов недвижимости не требуется", - пояснили в ведомстве.

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