Казахстанцам рассказали о возможностях приложения по мониторингу и оповещению распространения коронавируса Covid19live.kz

Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев рассказал о возможностях приложения по мониторингу и оповещению распространения коронавируса в Казахстане Covid19live.kz , передает Kazakhstan Today.

Новое казахстанское приложение поможет быстрее выявлять инфицированных коронавирусом.

Как отметил Конирбаев, каждый гражданин может посетить сайт Covid19live.kz и ознакомиться с уже нанесенной на карту обстановкой: точки очагов инфекции; пути распространения вируса; узнать о контактах с зараженными лицами и много другой полезной информации.

Карта покажет количество носителей вируса и изолированных на карантин людей. В режиме онлайн мы следим за ростом возникновения очагов, количеством инфицированных не только в Алматы, но в стране и других государствах по всему миру", - сообщил Конирбаев, добавив, что на сегодняшний день приложением пользуются уже 43 тыс. пользователей.

Covid19live.kz также содержит две важнейшие функции для обратной связи от граждан страны:

1. "Я инфицирован": пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить людей, с которыми контактировал и потенциально мог заразить, а также места, которые посещал, будучи инфицированным;

2. "Я контактировал с инфицированным": пользователь может оставить отзыв, если летел тем же рейсом что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его круга общения. (Врачебная тайна сохраняется)

Также сайт дает возможность узнать контакты руководителей всех задействованных для борьбы с болезнью структурных подразделений городского акимата. Проектанты сайта предусмотрели и внедрили возможность сбора и анализа всей полезной информации по коронавирусу - от сколько раз в день, чем и зачем мыть руки, определения симптоматики начала заболевания, до единого окна с контактами оперативных центров и адресами больниц.

Мы ведем мониторинг ситуации карантина в режиме реального времени, 24 часа в сутки. На платформе "Сергек" мы отслеживаем каждого гражданина, прибывшего в эти дни в город, его перемещения и контакты", - заявил руководитель управления цифровизации.

Отмечается, что сервис Covid19live.kz разработан программистами проекта VLife компании VILED при поддержке Министерства здравоохранения РК, акимата Алматы, медицинской компании "Медикер Алатау" и безвозмездно передан в пользование казахстанцам.

Напомним, если вы почувствовали недомогание или хотите проконсультироваться о коронавирусе, звоните по телефону 1406; получить справку о том, что происходит в городе, сообщить о выявленных вами нарушениях режима карантина, получить помощь психолога - телефон 1308", - заключили в пресс-службе акима Алматы.

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