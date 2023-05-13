12.05.2023, 18:48 53026
Казахстанцам сообщили о некорректной работе услуг по недвижимости
Рассказать друзьям
Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о некорректной работе услуг по недвижимости.
Продолжаются пусконаладочные работы, в связи с чем наблюдаются временные перебои оказания услуг по линии недвижимости, включая регистрацию по месту жительства", - проинформировали в госкорпорации.
В пресс-службе отметили, что наблюдается временная некорректная работоспособность услуг по регистрации недвижимости через ЦОН, портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile.
Восстановление системы ожидается в ближайшее время", - заверили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на несколько дней приостановят госуслуги, связанные с недвижимостью.
новости по теме
13.05.2023, 16:18 676
Казахстанцы застряли в Дубае: в Комитете гражданской авиации прокомментировали задержку рейса
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс авиакомпании Air Astana по направлению Дубай - Алматы был задержан по технической причине. Инцидент прокомментировали в Комитете гражданской авиации и в авиакомпании.
Рейс авиакомпании Эйр Астана КС-898 от 12 мая 2023 года (Тип ВС - "Боинг-767") по маршруту Дубай - Алматы не вылетел по расписанию в 13.55 местного времени по техническим причинам. Количество пассажиров - 220 человек. Пассажирам рейса предоставлено питание и размещение в гостинице", - проинформировали в КГА.
Сообщается, что в 12.48 местного времени инженеры авиакомпании прибыли в Дубай для устранения технических причин. Вылет рейса запланирован на 21.45 местного времени. В случае невозможности вылета в запланированное время, авиакомпанией будет рассмотрена возможность доставки другими рейсами.
В соответствии с действующим законодательством, авиакомпания в случае обнаружения угроз безопасности, должна принять меры по их устранению, что может привести к задержке или отмене рейсов. При этом, законодательством предусматриваются услуги, которые должны предоставляться при задержке рейса по вине авиакомпании. Так, в зависимости от длительности задержки, предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно. В случае ненадлежащего оказания вышеуказанных услуг, авиакомпании привлекаются к административной ответственности в виде штрафа", - отметили в комитете.
Задержку рейса также прокомментировали в авиакомпании.
12 мая рейс КС898 авиакомпании Air Astana по направлению Дубай-Алматы был задержан по технической причине (неисправность ламп аварийной сигнализации в салоне). Пассажирам предоставлено размещение в отеле и питание", - сообщили в авиакомпании.
По данным Air Astana, инженеры авиакомпании уже в Дубай и работают над устранением неисправности.
В случае успешной замены запчастей расчетное время вылета рейса из Дубая будет в 21.45 местного времени. В противном случае будут рассмотрены альтернативные варианты выполнения рейса. Авиакомпания выражает сожаление по поводу неудобств в связи с задержкой рейса по технической причине", - отметили в авиакомпании.
13.05.2023, 15:51 2371
В аэропорту Астаны пресечен провоз крупной партии незадекларированной валюты
Изъято более 90 тыс. евро, 28 тыс. рублей и 9 тыс. долларов США
Фото: ПС КНБ РК
Рассказать друзьям
Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 9 мая 2023 года в международном пункте пропуска "Астана" совместными действиям Пограничной службы и таможенного поста "Астана-Ауежай" пресечена попытка незаконного провоза крупной партии незадекларированных валютных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
В ходе пограничного контроля у одного из пассажиров авиарейса "Астана-Анталия" выявлены денежные средства в размере 92 855 евро, 28 750 рублей и 9 510 долларов США", - проинформировали в ведомстве.
Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам таможенного поста.
13.05.2023, 09:34 11131
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
Рассказать друзьям
Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
Пройдут дожди с грозами. Днем на северо-западе, севере страны ожидается град. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе - туман, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Астане: дождь, +20, +22 °C, скорость ветра - 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы: дождь, гроза, +24, +26 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду.
В Шымкенте: дождь, гроза, +30, +32 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
12.05.2023, 18:55 53576
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июне
Рассказать друзьям
Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Курбан-айт, который выпадает на 28 июня, подарит казахстанцам дополнительный выходной день и короткую рабочую неделю, сообщает Учет.kz.
Согласно пункту 5 статьи 84 ТК РК первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности (графиков вахт).
Таким образом, при пятидневном и шестидневном графике работы 28 июня в середине недели будет выходным.
При пятидневной рабочей неделе 26, 27 июня - рабочие дни, 28 июня - выходной, 29, 30 июня 2023 года - рабочие дни; при шестидневной рабочей неделе 26, 27 июня - рабочие дни, 28 июня - выходной, 29, 30 июня и 1 июля - рабочие дни.
12.05.2023, 17:27 56906
В Алматы по решению суда сносят летнюю террасу ресторана
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят летнюю террасу ресторана "Чачапури", которая была возведена незаконно, информирует пресс-служба управления градостроительного контроля города.
На основании обращения горожан по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева управление градостроительного контроля провело проверку пристройки к жилому дому по адресу проспект Абылай хана, 107, и летней площадки. По результатам проверки арендатор ТОО "Матадор" привлечен к ответственности по статье 322, часть 1, 319, 323 Кодекса "Об административных правонарушениях Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.
Также параллельно в отношении собственника и арендатора управлением поданы иски в межрайонный суд по административным правонарушениям и межрайонный экономический суд о сносе незаконно возведенной летней площадки, расположенной на территории госфонда.
Исковые требования управления были удовлетворены, однако в Алматинский городской суд поступила апелляционная жалоба. Судебные разбирательства завершились 25 апреля 2023 года - постановлением апелляционного суда решение о сносе осталось без изменений. Снос начат 12 мая текущего года в присутствии судебных исполнителей", - добавили в управлении.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
12.05.2023, 10:01 73021
Во всех школах Казахстана пройдут антитеррористические учения
Рассказать друзьям
Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК во всех школах страны будут организованы учения, направленные на антитеррористическую защиту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, в учениях примут участие учащиеся государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организации образования.
Министерство уделяет особое внимание безопасности детей, комплексному проведению мероприятий, направленных на антитеррористическую защиту в школах. В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; Инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся; Проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
Основная цель проведения учений, помимо контроля за стабильным функционированием технических средств, - ориентация на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности с соблюдением надлежащей безопасности.
Для защиты организаций образования от терроризма, профилактики терроризма такие практические упражнения должны проводиться всесторонне и регулярно", - отметили в министерстве.
Напомним, после громкого инцидента в школе Петропавловска, где девятиклассник ранил топором трех учащихся, премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить меры безопасности в школах страны и провести проверку всех учебных заведений.
В МВД РК сообщили, что более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной. До конца года в школах пообещали ввести спецохрану, тревожные кнопки и турникеты.
12.05.2023, 08:15 77411
В Казахстане ожидаются дожди с грозами
Рассказать друзьям
Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди с грозами.
Днем на западе страны ожидается град. По республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе, севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере, в центре Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура днем составит +27, +29 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
В Астане - переменная облачность, +20, +22 °C, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
В Шымкенте - дождь с грозой, +30, +32 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
11.05.2023, 19:05 102166
В Алматы байкеры встали на защиту бездомных животных
Фото: организаторы благотворительного марафона
Рассказать друзьям
Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 6 мая в Алматы состоялся благотворительный марафон в защиту бездомных животных. Это регулярная акция, которую проводит сообщество байкеров.
Марафон проходил на территории приюта, расположенного в поселке Байсерке. Организаторы ставили перед собой цель привлечь как можно больше неравнодушных людей на защиту и помощь бездомным животным.
В этом году масштаб мероприятия был увеличен. Помимо колонны из 20 байкеров в этом году приняли участие более 50 человек из разных организаций, присоединились автоклубы, зоозащитники, кинологический центр, волонтеры, фотографы и просто неравнодушные люди. В приют приехали не просто на субботник, а с большими гостинцами для хвостиков.
Всеми усилиями ребят было собрано около 500 кг сухого корма; паштеты; миски и тазики для купания; лежанки для котиков; моющие средства; медикаменты; средства от паразитов, блох и многое другое. Также своими руками были построены четыре будки для больших собак.
Пока мужчины работали силовым трудом, девушки выгуливали прекрасных песиков и облагораживали территорию приюта. Никто не остался без внимания.
Пока работа кипела, работники приюта накрыли шикарный стол в знак благодарности.
Приют "Фонд Добрых Дел Алматы" - это приют для особенных бездомных животных - инвалидов, пострадавших при ДТП и от агрессии людей. В приюте проживают 250 животных, из них 60 крупных алабаев, около 30 кошек. У приюта нет спонсоров, землю, на которой находится сам приют, могут отобрать в любой момент. ФДД живет благодаря неравнодушным людям, которые помогают кто чем может.
Читаемое
13.05.2023, 09:34Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу 13.05.2023, 11:155391Токаев рассказал о построении нового Казахстана 13.05.2023, 11:513966Экс-главу НПП "Атамекен" арестовали на два месяца 13.05.2023, 12:182936Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться 13.05.2023, 13:191636На Каспии обнаружили мертвых тюленей 06.05.2023, 17:48316831На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03309406В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14304521Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33295921Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40287826В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды 06.05.2023, 17:48316831На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03309406В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14304521Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33295921Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40287826В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?