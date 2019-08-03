Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Казахстанцам в Таиланде посоветовали избегать мест скопления людей, передает Kazakhstan Today.

По информации официальных властей Таиланда, сегодня в нескольких районах Бангкока произошла серия из семи мелких взрывов. Зафиксированы небольшие хлопки в общественных местах, в том числе возле комплекса правительственных зданий, возле входа одной из гостиниц, вблизи станции надземного метро, а также в проездно-пешеходной зоне одной из улиц Бангкока. Жертв и серьезных пострадавших нет. Легкие ранения получили двое сотрудников местной коммунальной службы, которые вели утреннюю уборку улиц и еще один прохожий, сообщила пресс-служба МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что иностранных граждан, в том числе граждан РК, среди пострадавших нет. Другие подробности не сообщаются.

Рекомендуем нашим гражданам, находящимся в Бангкоке, соблюдать меры безопасности, строго выполнять требования местных властей и избегать мест скопления людей. В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться в посольство Казахстана", - резюмировали в ведомстве.

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