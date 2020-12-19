Казахстанцев освободили от регистрации в России до середины марта

Москва. 18 декабря. Kazakhstan Today - Президент РФ Владимир Путин внёс изменения в указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", передает Kazakhstan Today.

Согласно указу, до 15 июня 2021 года иностранным гражданам не нужно продлевать действие документов о временном пребывании в России. Однако данное положение распространяется только на граждан тех государств, с которыми Россия еще не возобновила регулярное пассажирское транспортное сообщение, сообщили в посольстве Казахстана в России.

Отмечается, что с Казахстаном Россия возобновила пассажирское авиасообщение в сентябре 2020 года, в связи с чем граждане Казахстана, у которых в промежутке с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекал срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет еще 90 суток, то есть до 15 марта 2021 года. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены.

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