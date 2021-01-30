Казахстанцев предупредили о мошеннических рассылках по пенсионным накоплениям

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Единый накопительный пенсионный фонд предупреждает казахстанцев о мошеннических рассылках с "одобрением" целевого использования пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ЕНПФ проинформировали, что вкладчики фонда стали сообщать о том, что подвергаются фишинговым атакам со стороны мошенников, в письмах которых рассылается одобрение о целевом использовании пенсионных накоплений с прикреплёнными ссылками на сайты с подозрительной активностью.

Единый накопительный пенсионный фонд официально заявляет о том, что не совершает рассылки следующего содержания - "О передаче части пенсионных накоплений на специальный счет АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (нынешний АО "Отбасы банк")".

ЕНПФ также не осуществляет никакие иные рассылки сообщений касательно перевода единовременных пенсионных выплат вкладчикам (получателям) и не запрашивает никакие персональные данные вкладчика. ЕНПФ предупреждает и не рекомендует переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте ЕНПФ www.enpf.kz и интернет-ресурсах банков, являющихся уполномоченными операторами", - рассказали в пресс-службе ЕНПФ.

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