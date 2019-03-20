Казахстанцев предупредили о возможных пищевых отравлениях в период празднования Наурыз мейрамы

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин провел брифинг по профилактике пищевых отравлений в преддверии празднования Наурыз мейрамы, передает Kazakhstan Today.

Наурыз мейрамы является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. Празднование Наурыза сопровождается не только концертом, но и, как правило, богатым изобилием разных блюд - наурыз-коже, бауырсаки, бешбармак, казы, шужык, куырдак, женты и другими скоропортящимися продуктами. Хочу в очередной раз напомнить об элементарных правилах профилактики пищевых отравлений и ОКИ, которые, к сожалению, в местах общего гулянья, либо в гостях, забываются", - сказал Бекшин.

По словам спикера, после длительных праздников случаи обращения по поводу острых кишечных инфекций (ОКИ), пищевых отравлений увеличиваются. Прямые причины любого пищевого отравления - несоблюдение санитарных норм или употребление в пищу продуктов, массивно обсемененных микроорганизмами определенного вида или содержащих токсичные для организма вещества микробной или немикробной природы.

По статистике, к 26 марта в Казахстане обычно отмечается рост заболеваемости ОКИ, особенно высок этот показатель среди детей до 14 лет. Также отмечается рост числа пострадавших с признаками пищевого отравления в быту. Кроме этого, регистрируются случаи групповых пищевых отравлений, в том числе и бытовых, связанных с домашними очагами.

Наиболее опасными продуктами в отношении пищевых отравлений являются скоропортящиеся продукты, в том числе салаты (в первую очередь заправленные майонезом или сметаной), кондитерские изделия с кремом, изделия из фарша (котлеты, рулеты, паштеты), студень и так далее.

"В местах массовых гуляний старайтесь: не приобретать пищевую продукцию, реализуемую частными лицами вне торговых ларьков и киосков, как правило, это наурыз-коже и кумыс; обращайте внимание на хранение готовой продукции, выпечных изделий с мясом, курицей, шашлыки, хот-доги, сэндвичи, которые должны хранится при соответствующей температуре, следовательно хранятся в холодильниках, которые в обязательном порядке должны быть в торговой точке; вся продукция должна быть упакована, на упаковках указывается дата производства блюда, наименование производственного предприятия", - предупредил Бекшин.

По его словам, основными причинами пищевых отравлений на дому в праздничные дни являются не соблюдение правил личной гигиены, нарушения технологии приготовления, температурных режимов, условий и хранения.

"Поэтому при приготовлении блюд к праздничному столу соблюдайте сроки их хранения и потребления, не допускайте совместное хранение сырых и готовых блюд. Мерой профилактики пищевых инфекций должно быть и правильное размещение продуктов в холодильнике: готовые блюда должны находиться в плотно закрытых емкостях и вдали от сырых продуктов (мяса, рыбы, овощей и фруктов). Наибольшую опасность представляют готовые блюда из мяса птицы, блюда с добавлением яиц, салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные)", - сказал главный санитарный врач.

Чтобы избавить себя от лишних проблем, провести празднования Наурыз мейрамы без болезней и свести вероятность возникновения отравлений у детей к минимуму, Бекшин советует не приносить домашнею еду в детские сады и школы.

В каждом детском саду и школе есть пищеблок, где централизованно готовят для детей завтраки и обеды. Напоминаем администрациям образовательных учреждений о необходимости организовывать минимальное количество национальных блюд. Каждый сотрудник пищеблока и диетсестра знают весь перечень допустимых для употребления детьми блюд национальной кухни", - сказал он.

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