Казахстанцы до середины сентября освобождены от регистрации в России

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Президент РФ Владимир Путин внёс изменения в свой указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", передает Kazakhstan Today.

Согласно указу, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 сентября 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены. Однако после 15 сентября желающие остаться в России граждане Казахстана должны оформить необходимые процедуры по легализации своего пребывания, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

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