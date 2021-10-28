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Казахстанцы использовали 1,92 трлн тенге пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий

27.10.2021, 15:42 42175
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанцы использовали 1,92 трлн тенге пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках реализации инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий ЕНПФ исполнено 470 122 заявления на общую сумму 1,92 трлн тенге", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали. 

 
Из них:
 
- 1,36 трлн тенге (70,62 %) - на приобретение жилья (полный расчет), строительство дома, включая приобретение земельного участка;
 
- 246,1 млрд тенге (12,81%) - на внесение первоначального взноса по ипотеке, полное и частичное погашение задолженности по ипотечному займу и его рефинансирование;
 
- 262,1 млрд тенге (13,64%) - на получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений, а также полное и частичное его погашение и рефинансирование;
 
- 56,3 млрд тенге (2,93%) - на прочие цели, включая полное и частичное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа.
 
В разрезе банков:
 
- АО ЖССБ "Отбасы банк" - было исполнено 446 711 заявлений, на спецсчета переведено 1,87 трлн тенге;
 
- АО "Народный банк Казахстана" - 18 063 заявления на общую сумму 45,4 млрд тенге;
 
- АО "Банк "ЦентрКредит" - 5055 заявлений на общую сумму 9,2 млрд тенге;
 
- АО "Altyn Bank" - 187 заявлений на сумму 511 млн тенге;
 
- АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" - 106 заявлений на сумму 401 млн тенге. 
 
Для оплаты лечения было исполнено 53 821 заявление на сумму 49,1 млрд тенге.
 
Из них:
 
- 45,1 млрд тенге (91,89 %) - на стоматологические услуги;
 
- 1,6 млрд тенге (3,28 %) - на офтальмологические услуги;
 
- 467 млн тенге (0,95 %) - на лечение орфанных заболеваний;
 
- 220 млн тенге (0,45%) - на реконструктивные и восстановительные (пластические) операции;
 
- 1,7 млрд тенге (3,44%) - на прочие медицинские услуги, предусмотренные утвержденным перечнем.
 
Всего на 20 октября 2021 года исполнено 523 943 заявления на общую сумму в 1,97 трлн тенге.
 
По тем или иным причинам в ЕНПФ возвращено 262,4 млрд тенге, изъятых на улучшение жилищных условий, и 7,3 млрд тенге, заявленных на лечение.
 
Исполнено 2912 заявлений казахстанцев о передаче накоплений управляющим инвестиционным портфелем на общую сумму 5,44 млрд тенге.
 
Среди управляющих инвестиционных компаний: АО "Jusan Invest", АО "BCC Invest", АО "Halyk Global Markets" и АО "Сентрас Секьюритиз".
 

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В шести областях объявили штормовое предупреждение

27.10.2021, 21:20 34939
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 28 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
Днем 28 октября на западе, севере Костанайской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 28 октября в центре Актюбинской области ожидается туман.
 
Утром и днем 28 октября на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 28-29 октября в центре, на востоке Карагандинской области ожидается туман.
 
28 октября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на северо-западе области сохраняется ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, в Казахстане 28-30 октября в ряде регионов ожидается низовая метель.
 

Дебаты среди школьников о достижениях за годы Независимости прошли в Акмолинской области

27.10.2021, 19:18 57619
Дебаты среди школьников о достижениях за годы Независимости прошли в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области стремительными темпами развивается дебатное движение среди учащейся и студенческой молодежи. Ежегодно проводятся дебатные турниры различного масштаба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На днях в Шортандинском районе состоялись дебаты с участием школьников на тему "Тэуелсіздіктін 30 жылындагы жетістіктер", сообщает управление внутренней политики региона.
 
Как рассказали в отделе образования Шортандинского района, дискуссия прошла на базе средней общеобразовательной школы села Бектау с участием членов дебатного клуба "Соз мерген".
 

Сегодняшнее мероприятие проведено с целью повышения уровня знаний, критического мышления, творческой активности учащихся, развития гражданственности и патриотизма школьников. Ребята соревновались в красноречии и говорили о достижениях нашей страны за годы суверенитета. Все участники продемонстрировали хорошие интеллектуальные способности", - рассказал инициатор мероприятия, учитель казахского языка и литературы Ербол Мадениет.

 
В дебатах приняли участие несколько команд учащихся. Победителем стала команда "Жалын".
 
В рамках юбилея Независимости в области проведен ряд дебатных мероприятий среди школьников. Недавно в Кокшетау состоялся дебатный турнир, в котором приняли участие 80 учащихся, представляющих 40 команд из 12 районов, 2 городов и областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей. Дебатный турнир проводился по американскому парламентскому формату в казахской и русской лигах.
 
К слову, при школах области действуют 348 дебатных клубов с охватом более 5000 учащихся.
 

Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix

27.10.2021, 18:49 67744
Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Фильм "Завтра море" режиссера Катерины Суворовой - первая казахстанская документальная картина, выходящая на крупнейшей стриминговой платформе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фильм пока доступен только в Европе и США. В странах СНГ зрители смогут увидеть его в ближайшее время.
 
Картина "Завтра море" рассказывает об исчезновении Аральского моря, что является одной из самых антропогенных катастроф в мировой истории. Фильм длится 88 минут. Над сценарием работали Катерина Суворова и Йоханнес Вальстром.
 
Фильм награжден несколькими наградами и был куплен для показа на нескольких международных телеканалах.
 
 

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