НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанцы использовали 1,92 трлн тенге пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках реализации инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий ЕНПФ исполнено 470 122 заявления на общую сумму 1,92 трлн тенге", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Из них:

- 1,36 трлн тенге (70,62 %) - на приобретение жилья (полный расчет), строительство дома, включая приобретение земельного участка;

- 246,1 млрд тенге (12,81%) - на внесение первоначального взноса по ипотеке, полное и частичное погашение задолженности по ипотечному займу и его рефинансирование;

- 262,1 млрд тенге (13,64%) - на получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений, а также полное и частичное его погашение и рефинансирование;

- 56,3 млрд тенге (2,93%) - на прочие цели, включая полное и частичное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа.

В разрезе банков:

- АО ЖССБ "Отбасы банк" - было исполнено 446 711 заявлений, на спецсчета переведено 1,87 трлн тенге;

- АО "Народный банк Казахстана" - 18 063 заявления на общую сумму 45,4 млрд тенге;

- АО "Банк "ЦентрКредит" - 5055 заявлений на общую сумму 9,2 млрд тенге;

- АО "Altyn Bank" - 187 заявлений на сумму 511 млн тенге;

- АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" - 106 заявлений на сумму 401 млн тенге.

Для оплаты лечения было исполнено 53 821 заявление на сумму 49,1 млрд тенге.

Из них:

- 45,1 млрд тенге (91,89 %) - на стоматологические услуги;

- 1,6 млрд тенге (3,28 %) - на офтальмологические услуги;

- 467 млн тенге (0,95 %) - на лечение орфанных заболеваний;

- 220 млн тенге (0,45%) - на реконструктивные и восстановительные (пластические) операции;

- 1,7 млрд тенге (3,44%) - на прочие медицинские услуги, предусмотренные утвержденным перечнем.

Всего на 20 октября 2021 года исполнено 523 943 заявления на общую сумму в 1,97 трлн тенге.

По тем или иным причинам в ЕНПФ возвращено 262,4 млрд тенге, изъятых на улучшение жилищных условий, и 7,3 млрд тенге, заявленных на лечение.

Исполнено 2912 заявлений казахстанцев о передаче накоплений управляющим инвестиционным портфелем на общую сумму 5,44 млрд тенге.

Среди управляющих инвестиционных компаний: АО "Jusan Invest", АО "BCC Invest", АО "Halyk Global Markets" и АО "Сентрас Секьюритиз".