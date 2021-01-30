Казахстанцы могут через приложение проверить начисление зарплаты, взносов и отчислений

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут через приложение проверить начисление работодателями зарплаты, подоходного налога, пенсионных взносов и социальных отчислений, передает Kazakhstan Today.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК запустил сервис "Оплата труда работника" в мобильном приложении "e-Salyq Azamat" ("App Store" и "Play Market"), который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование. Сервис доступен по налоговым периодам с I квартала 2020 года.

Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при идентификации с использованием SMS-пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах). Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку "Налоговый кошелек", "Оплата труда работника", далее выбрать год и период", - уточнили в пресс-службе КГД.

Отмечается, что на начальном этапе данные могут просматривать физические лица, работодатели которых, при расчетах с бюджетом применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности.

КГД напоминает, что бесплатное мобильное приложение "e-Salyq Azamat" можно скачать в "App Store" или "Play Market".

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