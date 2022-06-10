Казахстанцы могут не платить за обслуживание домофона

АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - Жителям Алматы рекомендуют воздержаться от парковки автотранспорта в местах проведения испытания теплосетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04.00 до 07.00 с 13 июня по 22 июня на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения, сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети".
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.
График проведения испытаний теплосетей (по улицам):
13 и 14 июня
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке Би;
Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай Хана - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Тобаякова - Сейфуллина.
13 июня
Бостандыкский район: Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база -Ходжанова - Аль-Фараби- микрорайон Алмагуль;
Алатауский район: поселок Аккайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Шагабутдинова - Тимирязева - Розыбакиева.
13 и 14 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би - Шарипова - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан;
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Валиханова - Айтеке би.
13-15 июня
Турксибский район: Сейфуллина - Жумабаева - Дулатова - Котельникова.
13 -17 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина и по улице Ботаническая.
14 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тлендиева - Варламова- Жандосова- Айманова;
Наурызбайский район: Жуалы - Сабденова - Алтын Орда - Райымбека.
14 и 15 июня
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя;
Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Алтынсарина - Яссауи.
14 по 17 июня
Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева.
Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендыкулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.
15 июня
Алатауский район: Монке би - Б.Момышулы - Ф.Онгасыровой - микрорайон Зердели;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Байзакова - Тимирязева -Розыбакиева.
15 и 16 июня
Ауэзовский район: Улугбека - Куанышбаева - речка Большая Алматинка - Рыскулбекова - Саина;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би - Панфилова - Сатпаева - Байтурсынова.
16 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева - Бокейханова - Рыскулова - Сейфуллина.
16-17 июня
Турксибский район: Сейфуллина - Акан-Сери - Кассина - Котельникова;
Бостандыкский район: микрорайон Орбита - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - речка Есентай - Гоголя.
17 июня
Алмалинский район: Чокина - Карасай батыра - Емцова - Райымбека;
Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко;
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского - Богенбай батыра - Кабанбай батыра - Калдаякова - Шевченко - Байсеитовой.
20 июня
Алмалинский район: Карасай батыра - Гайдара - Райымбека - Масанчи.
21 июня
Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова.
21 и 22 июня
Ауэзовский район: Абая - Рыскулова - Яссауи - Гайдара - речка Большая Алматинка;
Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Гайдара.
22 июня
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Панфилова - Шевченко - Байсеитовой - Сатпаева - речка Есентай;
Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы - Онгасыровой;
Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.