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Казахстанцы могут не платить за обслуживание домофона

09.06.2022, 16:29 24356
Казахстанцы могут не платить за обслуживание домофона
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Казахстанцы не должны оплачивать ежемесячный тариф за обслуживание домофона, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве пояснили, что установка домофона ничем не отличается от установки кондиционера. И оплачивать его обслуживание бессмысленно. Отдавать деньги нужно по факту выполненных работ в случае поломки, сообщает "31 канал"
 
По данным АЗРК, домофонные компании вводят людей в заблуждение и устанавливают абонентскую плату, как коммунальные службы, хотя не несут расходов за электричество, ключи и что-либо еще, кроме установки домофона. Т.е. кладут деньги себе в карман. На самом деле принцип размещения и обслуживания домофонной системы ничем не отличается от установки бойлера для нагрева воды или кондиционера.
 

Установили домофон - тут отношения между потребителем и домофонной организацией должны заканчиваться. Если в ближайшее время потребители захотят обслуживание либо будут поломки, они должны нанимать сервисные организации и платить за фактические услуги", - рассказала специалист департамента АЗРК по Мангистауской области Молдир Сарыева. 

 
Как сообщает телеканал, некоторые домофонные компании при отказе жильцов вносить абонентскую плату отключали или демонтировали домофоны. 
 

При этом некоторые компании действовали вполне законно. Владение домофоном в договоре они изначально приписывают не жильцам дома, которые за него заплатили, а себе. Люди попросту пропускают этот пункт в графе договора. В Комитете по защите прав потребителей говорят, жалобы от абонентов к ним пока не поступали, но, если поступят, готовы отстаивать права людей", - сообщает телеканал. 

 
Главный эксперт управления по формированию государственной политики АЗРК Айман Кожамуратова сообщила, что департамент в пределах своей компетенции будет защищать права потребителей в суде. По ее словам, люди вправе перезаключить договоры с той или иной компанией на своих условиях. В случае если домофонные организации навязывают свои незаконные услуги, казахстанцы могут обратиться в Комитет по защите прав потребителей.

 

новости по теме

Краснокнижный черный аист попал в фотоловушку на востоке Казахстана

10.06.2022, 16:23 4346
Краснокнижный черный аист попал в фотоловушку на востоке Казахстана
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ИЮНЯ - Черный аист был заснят на фотоловушку, установленную инспекторами Маркакольского заповедника, на участке речки Топольник. Речка является малым притоком озера Маркаколь, сообщается на странице заповедника в Instagram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Черный аист (лат. Ciconia nigra) - птица из семейства аистовых. Занесен в Красные книги Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана и РФ. Крупная длинноногая, длинношеяя птица, телосложением полная копия широко известного всем белого аиста. Большая часть оперения черная с фиолетовым и зеленым отливом. Нижняя сторона туловища белая. Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги малиново-красные. Сходных видов нет. Самцы и самки окрашены одинаково. Вес около 3 кг.
 

На озеро Маркаколь весной прилетает в середине апреля - начале мая. Поздние мигранты наблюдаются вплоть до начала июня. Осенняя миграция у большинства птиц начинается в конце августа - начале сентябре", - говорится в сообщении.


 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

10.06.2022, 11:48 8821
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Объединение двух циклонов - северо-западного и южного практически на всей территории республики сохранят неустойчивый характер погоды", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Пройдут дожди, 11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. На юго-западе, юге ожидается пыльная буря. 
 
На западе, северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха днем от 22-30 до 17-26 тепла, на юго-западе воздух прогреется до 25-35 тепла, на севере колебание от 20-28 до 25-30, на востоке страны понижение от 28-37 до 24-33 тепла, в центре республики повышение от 22-30 до 27-32, на юге - 35 тепла, в южных регионах страны - понижение от 25-35 до 20-30 тепла.
 

В Павлодаре сотрудник УИС приютил спасенного от гибели щенка

10.06.2022, 11:05 10026
В Павлодаре сотрудник УИС приютил спасенного от гибели щенка
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 10 ИЮНЯ - Сотрудники уголовно-исполнительной системы в Павлодаре оказывают помощь приюту для бездомных животных, один из них приютил спасенного волонтерами щенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Весной зооволонтеры спасли от гибели щенка, найденного во дворе дома.
 

Приехав во двор, мы увидели, что два щенка были в критическом состоянии. Как сказали местные жители, один из них три дня лежал и медленно умирал. У одного из них была опухоль, огромная шишка, как выяснилось позже, - это была грыжа. В ветеринарной клинике в срочном порядке сделали операцию, забрали в приют. Он быстро пошел на поправку", - рассказала зооволонтер Мария Гребенкина. 

 
Неравнодушие проявили сотрудники УИС, которые оказывают помощь приюту.
 

Когда первый раз приехал, решил, что постоянно будем помогать. Поговорил с родителями, им как раз нужен щенок. Они живут в частном доме. Решил взять с приюта", - рассказал сотрудник учреждения АП-162/4 Куаныш Каирбаев. 

 
Щенка назвали Актос.
 

Этот малыш - счастливчик, выжил, перенес операцию и так быстро нашел добрые руки! Берегите его, и он станет вашим самым лучшим другом", - сказала активист.

 
Между тем в приюте проживает более 40 собак. Помощь животным оказывают неравнодушные павлодарцы, сообщает Polisia.kz.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

10.06.2022, 08:33 12756
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят дожди с грозами, градом и усилением ветра, на юге с пыльными бурями, практически на всей территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только на западе, юге, востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, днем на востоке Акмолинской области ожидаются град, днем на севере, западе, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере, западе - пыльная буря, утром и днем на севере, западе, в горных, предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Карагандинской области, севере, юге Павлодарской области, на западе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, юге, северо-востоке Западно-Казахстанской области, на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Алматинской области, на юге Карагандинской области, северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
 
В центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области, на юге Костанайской области, на западе Павлодарской области, на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, +32 - +34, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

09.06.2022, 21:17 20126
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 июня днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 10 июня ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 июня ночью на востоке, днем на западе Акмолинской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 10 июня на западе, юге, в центре, днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем 10 июня в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте днем 10 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 10 июня на севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 18 метров в секунду.
 
Днем 10 июня на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе, севере области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 10 июня на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 36 градусов. 
 
10 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 июня на севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-востоке, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 10 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов.
 
Днем 11 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Днем 10, ночью 11 июня в горных районах, днем 11 июня на юге, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 10 июня на северо-востоке области, в горных районах, днем 11 июня юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

В Алматы изменили движение двух автобусных маршрутов

09.06.2022, 19:29 21926
АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - Как сообщает Транспортный холдинг Алматы, в связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Толе би в ранее измененные схемы движения двух маршрутов №№ 201, 205 внесены временные корректировки по обращениям пассажиров и обслуживающей компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 10 июня они будут курсировать: 
 
№ 201 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Конаева - ул. Кабанбай батыра - пр. Достык - ул. Толе би - далее по схеме. В западном направлении - ул. Толе би - пр. Достык - ул. Богенбай батыра - ул. Конаева - ул. Толе би - далее по схеме;
 
№ 205 - в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Конаева - ул. Кабанбай батыра - пр. Достык - ул. Толе би - далее по схеме. В западном направлении - ул. Толе би - пр. Достык - ул. Богенбай батыра - ул. Конаева - ул. Толе би - далее по схеме.
 

Алматинцам рекомендуют не парковать авто в местах проведения испытания теплосетей

09.06.2022, 19:24 22301
АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - Жителям Алматы рекомендуют воздержаться от парковки автотранспорта в местах проведения испытания теплосетей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04.00 до 07.00 с 13 июня по 22 июня на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения, сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети".
 
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.
 
График проведения испытаний теплосетей (по улицам): 
 
13 и 14 июня 
 
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке Би;
 
Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай Хана - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Тобаякова - Сейфуллина.
 
13 июня
 
Бостандыкский район: Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база -Ходжанова - Аль-Фараби- микрорайон Алмагуль;
 
Алатауский район: поселок Аккайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Шагабутдинова - Тимирязева - Розыбакиева. 
 
13 и 14 июня 
 
Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би - Шарипова - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан;
 
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Валиханова - Айтеке би.
 
13-15 июня
 
Турксибский район: Сейфуллина - Жумабаева - Дулатова - Котельникова.
 
13 -17 июня
 
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина и по улице Ботаническая.
 
14 июня
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тлендиева - Варламова- Жандосова- Айманова;
 
Наурызбайский район: Жуалы - Сабденова - Алтын Орда - Райымбека.
 
14 и 15 июня
 
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя;
 
Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Алтынсарина - Яссауи.
 
14 по 17 июня
 
Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева. 
 
Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендыкулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД. 
 
15 июня
 
Алатауский район: Монке би - Б.Момышулы - Ф.Онгасыровой - микрорайон Зердели;
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Байзакова - Тимирязева -Розыбакиева.
 
15 и 16 июня 
 
Ауэзовский район: Улугбека - Куанышбаева - речка Большая Алматинка - Рыскулбекова - Саина;
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би - Панфилова - Сатпаева - Байтурсынова.
 
16 июня
 
Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева - Бокейханова - Рыскулова - Сейфуллина.
 
16-17 июня
 
Турксибский район: Сейфуллина - Акан-Сери - Кассина - Котельникова;
 
Бостандыкский район: микрорайон Орбита - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова;
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - речка Есентай - Гоголя.
 
17 июня
 
Алмалинский район: Чокина - Карасай батыра - Емцова - Райымбека; 
 
Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко;
 
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского - Богенбай батыра - Кабанбай батыра - Калдаякова - Шевченко - Байсеитовой.
 
20 июня
 
Алмалинский район: Карасай батыра - Гайдара - Райымбека - Масанчи.
 
21 июня
 
Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова.
 
21 и 22 июня
 
Ауэзовский район: Абая - Рыскулова - Яссауи - Гайдара - речка Большая Алматинка;
 
Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Гайдара.
 
22 июня
 
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Панфилова - Шевченко - Байсеитовой - Сатпаева - речка Есентай;
 
Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы - Онгасыровой;
 
Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.
 
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. 
 
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
 

Дизайн-код и градостроительный совет планируют внедрить в Алматы

09.06.2022, 11:46 26901
Дизайн-код и градостроительный совет планируют внедрить в Алматы
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В Алматы планируют внедрить градостроительный совет и принять дизайн-код города. Об этом на заседании сената сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев, представляя поправки в законодательство по вопросам энергосбережения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы МИИР, данные изменения позволят вести согласованную градостроительную политику по решению проблем мегаполиса и улучшению условий жизни горожан. Также это обеспечит придание единого архитектурного облика.
 
В свою очередь депутат Ольга Булавкина отметила, что согласно законопроекту для решения вопросов о недвижимости, построенной без получения соответствующих разрешений, вносятся отдельные изменения и дополнения в закон "Об особом статусе Алматы", которые предусматривают создание комиссии в исполнительном органе по рассмотрению вопросов оформления недвижимости.
 

Проблема оформления недвижимости, построенной без разрешительных документов, характерна не только для данного города, но и для других крупных населенных пунктов. В связи с этим возникают вопросы, как будут решаться аналогичные моменты в других городах страны, какие имеются планы у министерства по данному вопросу. Не приведет ли данный подход к всплеску самовольных построек в городах?" - цитирует сенатора Zakon.kz.

 
Ускенбаев сообщил, что вопрос узаконивания самовольных построек и их сноса уже отрегулирован законодательством и решается в судебном порядке.
 

Здесь проблематика города Алматы заключается в том, что к Алматы был присоединен ряд районов в последнее время и в сельских населенных пунктах очень много строений, которые были не узаконены, таких построек порядка 14 тысяч. Если в других городах это носит единичный характер, то здесь речь идет о десятках, даже, может, о сотнях", - ответил Ускенбаев.

 
Министр назвал подход Алматы в решении вопроса продуктивным.
 

Техническая возможность есть узаконить, они узаконивают, чтобы не будоражить население. Но если эти самовольные постройки в местах, где генеральным планом определено проведение сетей, дорог, других объектов, которые обеспечивают жизнеобеспечение города, тогда будут приниматься решения об изъятии данных земель. Мы посмотрим сейчас, как этот опыт пойдет", - цитирует спикера Tengrinews.kz.

 
Глава МИИР также отметил, что с целью решения вопроса по отсутствию государственного земельного фонда для строительства жилья и социально значимых объектов предусматриваются законодательные нормы по предоставлению изъятых для государственных нужд земельных участков негосударственным землепользователям во временное безвозмездное пользование для строительства государственных социальных объектов с дальнейшей их передачей в коммунальную собственность местного исполнительного органа на безвозмездной основе, информирует портал KazInform.
 
Представляя проект закона, глава МИИР рассказал, что законопроект разработан в рамках исполнения послания главы государства народу Казахстана в части усиления требований по энергоэффективности предприятий, а также реализации поручения президента по обеспечению перевода ТЭЦ-2 города Алматы с угля на газ. 
 

Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует механизм возврата инвестиций по мероприятиям, направленным на перевод станций с угля на газ. В этой связи предлагается реализовать данный механизм через рынок мощности", - отметили в МИИР.

 
Законопроектом предусматриваются поправки, которые направлены на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также внедрение механизма возврата инвестиций на модернизацию, реконструкцию и расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.
 

Так, предлагается внедрение ответственных лиц по энергосбережению для выполнения роли энергоменеджера на крупных предприятиях. Также законопроект предусматривает передачу функции по аттестации кандидатов в энергоаудиторы в органы по подтверждению соответствия персонала. Ожидается, что эти меры поспособствуют повышению профессионального уровня экспертов данной области и повысят качество проводимых энергоаудитов. Отдельные поправки касаются строительства зданий и сооружений пограничных отделов и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу", - добавили в ведомстве.


Ранее депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы.    

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.    

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.  


Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.    

Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.    

Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале XX века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.  


В Казахстане обещают усилить контроль за ходом строительства. 

В последнее время участились случаи нарушения строительства многоквартирных домов и социальных объектов без соответствующих разрешительных документов. Вопрос самовольного строительства в стране является актуальным, так как эта проблема затрагивает интересы государства и жителей страны в целом", - сказал Каирбек Ускенбаев.

 

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