Казахстанцы могут обсудить поправки в правила аккредитации журналистов

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан разработало проект приказа "Об утверждении правил аккредитации журналистов", передает Kazakhstan Today.

На сегодня действующие правила аккредитации журналистов не в полном объеме обеспечивают четкий и упрощенный механизм проведения данной процедуры", - считают в МИОР РК.

Разработанный проект правил включает в себя ряд концептуальных предложений и нововведений, которые разработаны с учетом предложений медиа-сообщества. Согласно новым правилам, срок постоянной аккредитации определяется по усмотрению собственника или редактора СМИ, но не менее 1 года.

Данная мера обусловлена необходимостью обеспечения гибкости при аккредитации журналистов и исключения возможностей возникновения случаев, которые могут создать негативные условия в отношении определенных СМИ", - отметили в ведомстве.

Также вводится временная аккредитация, необходимая для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки либо освещения конкретного мероприятия.

Пакет документов сокращен вдвое - с четырех, до двух. Срок рассмотрения заявления и принятия решения по нему сокращается с семи до трех рабочих дней.

Документ также предусматривает положения по обжалованию неправомерных действий или бездействия госорганов, общественных объединений и организации при аккредитации журналистов.

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