Казахстанцы могут обсудить поправки в правила аккредитации журналистов

На сегодня действующие правила аккредитации журналистов не в полном объеме обеспечивают четкий и упрощенный механизм проведения данной процедуры", - считают в МИОР РК.
Разработанный проект правил включает в себя ряд концептуальных предложений и нововведений, которые разработаны с учетом предложений медиа-сообщества. Согласно новым правилам, срок постоянной аккредитации определяется по усмотрению собственника или редактора СМИ, но не менее 1 года.
Данная мера обусловлена необходимостью обеспечения гибкости при аккредитации журналистов и исключения возможностей возникновения случаев, которые могут создать негативные условия в отношении определенных СМИ", - отметили в ведомстве.
Также вводится временная аккредитация, необходимая для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки либо освещения конкретного мероприятия.
Пакет документов сокращен вдвое - с четырех, до двух. Срок рассмотрения заявления и принятия решения по нему сокращается с семи до трех рабочих дней.
Документ также предусматривает положения по обжалованию неправомерных действий или бездействия госорганов, общественных объединений и организации при аккредитации журналистов.
В целях проведения публичного обсуждения проект размещен на интернет-портале "Открытые НПА" 26 октября 2020 года.
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