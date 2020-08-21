Казахстанцы могут проверить цены на лекарства с помощью QR-кодов

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В целях исключения фактов завышения цен в рамках проекта Adaldyq alany в аптеках страны размещаются информационные брошюры. В них указаны предельные цены востребованных лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19 и вирусной пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Для удобства граждан также установлены QR-коды со ссылкой на номера call-центров уполномоченного органа и нормативный правовой акт, регламентирующий предельную стоимость лекарств, сообщает Агентство РК по противодействию коррупции.

В ведомстве пояснили, что данная инициатива является сдерживающим фактором завышения аптеками цен на востребованные лекарства.

Ранее сотрудники Антикоррупционной службы совместно с представителями специальных мониторинговых групп и проектных офисов Adaldyq alany провели мониторинг деятельности порядка 4500 аптек, 300 складов медицинских изделий, 380 больниц и поликлиник.

В результате выявлено более 280 нарушений, основная часть которых связана с необоснованным завышением цен на лекарства.

По всем выявленным нарушениям направлены материалы в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В результате составлено 66 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов - 10 млн тенге.

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