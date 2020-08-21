Казахстанцы могут проверить цены на лекарства с помощью QR-кодов

Для удобства граждан также установлены QR-коды со ссылкой на номера call-центров уполномоченного органа и нормативный правовой акт, регламентирующий предельную стоимость лекарств, сообщает Агентство РК по противодействию коррупции.
В ведомстве пояснили, что данная инициатива является сдерживающим фактором завышения аптеками цен на востребованные лекарства.
Ранее сотрудники Антикоррупционной службы совместно с представителями специальных мониторинговых групп и проектных офисов Adaldyq alany провели мониторинг деятельности порядка 4500 аптек, 300 складов медицинских изделий, 380 больниц и поликлиник.
В результате выявлено более 280 нарушений, основная часть которых связана с необоснованным завышением цен на лекарства.
По всем выявленным нарушениям направлены материалы в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг.
В результате составлено 66 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов - 10 млн тенге.
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