Казахстанцы могут проверить запрет на выезд в мобильном приложении

АКТАУ. 10 ИЮНЯ - Граждане Казахстана могут проверить, имеется ли у них запрет на выезд из страны в мобильном приложении "e-Salyq-Azamat", передает KAZAKHSTAN TODAY

Данный сервис позволяет гражданам перед вылетом за границу проверить себя путем просмотра реестра должников на предмет наличия запрета на выезд. Ссылка перенаправляет пользователя на сайт Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства.

Судебные исполнители ограничивают выезд за пределы страны физическим лицам, имеющим задолженность перед бюджетом суммой свыше 40 месячных расчетных показателя, путем выставления ограничений в реестре должников", - поделились в ДГД Мангистауской области.

В ведомстве обратили внимание, что для входа в мобильное приложение, в целях безопасности личных данных, необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован на ИИН пользователя в базе мобильных граждан (ЦОНе).

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