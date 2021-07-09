Казахстанцы могут застраховать свое авто в спецЦОНах

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В июне 2021 года в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкенте госкорпорация "Правительство для граждан" дала старт пилотному проекту по оказанию услуг страхования автовладельцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оформляя перерегистрацию авто, клиент может тут же купить страховой полис. Больше нет необходимости занимать очередь у других окон или оформлять полис страхования у так называемых "помогаек", сообщили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Если пилотный проект пройдет успешно, мы внедрим услугу по страхованию и в других спецЦОНах страны", - рассказал первый заместитель председателя госкорпорации Суйениш Абдильдин.

В госкорпорации добавили, что клиентам после перерегистрации автомобиля предлагается выбрать страховую организацию, информационные системы которых уже интегрированы между собой. На данный момент уже действует договоренность со страховой компанией "Евразия".





С момента запуска пилотного проекта было заключено более 300 договоров гражданско-правовой ответственности.

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