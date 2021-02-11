Казахстанцы не смогут въехать в Россию через Армению и Беларусь

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Граждане Республики Казахстан не смогут пересечь границу России со стороны Армении и Беларуси, передает Kazakhstan Today.

Подробности рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана, напомнив, что введенные Российской Федерацией в связи угрозой распространения COVID-19 ограничения по пересечению государственной границы действуют и на сегодняшний день.

В настоящее время въезд иностранных граждан (в том числе граждан Республики Казахстан) в Российскую Федерацию осуществляется в порядке, предусмотренном распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р.

В соответствии с документами ограничения на пересечение государственной границы РФ не распространяются на граждан Республики Казахстан, прибывающих в РФ прямыми авиарейсами без транзита через третьи страны либо имеющих соответствующие основания для въезда в страну (близкие родственники - граждане РФ, наличие вида на жительство РФ, лечение и другое).

Тем не менее, в последнее время участились случаи въезда граждан Республики Казахстан в Российскую Федерацию через третьи страны или транзита в Республику Казахстан из третьих стран через аэропорты города Москвы. В этом случае пограничная служба РФ принимает решение об отказе во въезде в страну и дальнейшей депортации прибывающих обратно в страну, откуда прибыли пассажиры.

Кроме того, касательно недавно опубликованной в СМИ информации о разрешении гражданам стран-участниц ЕАЭС на въезд в Россию через Армению и Беларусь, сообщаем следующее. Данный механизм поездок предусматривает регистрацию справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 в мобильной программе "Путешествую без COVID-19" (разработана Евразийским банком развития). В связи с тем что Казахстан не представлен в данной мобильной программе, въезд граждан РК в Россию через Армению и Беларусь не представляется возможным", - пояснили в ведомстве.

По состоянию на сегодня, между РК и РФ осуществляется три авиарейса в неделю с каждой стороны (Нур-Султан - Москва - 2 раза в неделю, Алматы - Москва - 1 раз в неделю).

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