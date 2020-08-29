Казахстанцы считают необходимым возвращение к бесплатной медицине

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Казахстанцы продолжают принимать участие в опросе информационного агентства Kazakhstan Today по поводу обязательного медицинского страхования в стране, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, потерявшие работу казахстанцы лишились страхового статуса. На вопрос о том, каким участники опроса видят выход из этой критической социальной проблемы, ответили 79 человек. Опрос еще не завершен.

На данный момент 83% опрошенных считают оптимальным возвращение к полностью бесплатной медицине для всех.

Еще 12% респондентов проголосовали за то, чтобы сделать медицинское страхование добровольным.

3% участников предлагают оставить обязательное медицинское страхование, еще 3% отнеслись к вопросу индифферентно.

При этом, по данным на 26 августа, жители Алматы отчислили более 77 млрд тенге в Фонд медицинского страхования. Общая сумма поступлений в Фонд составляет 398,8 млрд тенге, рассказали представители алматинского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования".

С 1 июля 2017 года по 30 июля 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 77,4 млрд тенге за 1,7 млн человек. Основная часть поступлений, или свыше 65,6 млрд тенге, - это отчисления работодателей, остальные 11,8 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Также с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков единого совокупного платежа. Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 192 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 294,7 млн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства