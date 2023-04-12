Казахстанцы смогут оформлять доверенности онлайн

Казахстан стал одним из первых государств в мире, которое перевело в цифровой формат данный вид нотариального действия

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития презентовали новый проект "Цифровой нотариат", который существенно упростит гражданам получение нотариальных услуг. Теперь у казахстанцев появилась возможность оформить доверенности в электронном виде, сообщает - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития презентовали новый проект "Цифровой нотариат", который существенно упростит гражданам получение нотариальных услуг. Теперь у казахстанцев появилась возможность оформить доверенности в электронном виде, сообщает сайт главы правительства.





Таким образом, Казахстан стал одним из первых государств в мире, которое перевело в цифровой формат данный вид нотариального действия. На сегодняшний день нотариальное удостоверение доверенности в онлайн-режиме доступно только во Франции и Литве, говорится в информации.





gov.kz





Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в предвыборной программе заявил о необходимости создания соответствующей цифровой инфраструктуры на базе мобильного приложения Е-gov для взаимодействия государства с населением и бизнесом. Сегодняшний проект "Цифровой нотариат" - одна из работ в этом направлении. Мы и впредь совместно с госорганами продолжим реализацию полезных проектов по облегчению жизни казахстанцев", - отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.





По словам Азамата Ескараева, ранее для оформления доверенности требовалось физическое присутствие клиента для подписания и удостоверения документа нотариусом, то теперь нотариальная доверенность доступна гражданам через eGov Mobile, а в дальнейшем она появится и в ряде банковских приложений. Так называемая цифровая доверенность оформляется в режиме онлайн посредством видеосвязи клиента с нотариусом, проинформировал министр юстиции.





Для оформления цифровой доверенности необходимо:





авторизоваться в приложении eGov Mobile; заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП; осуществить видеозвонок нотариусу из приложения для подтверждения личности; оплатить услугу нотариуса по установленному тарифу; получить цифровую доверенность в разделе "Цифровые документы".





Оказать данную услугу сможет любой нотариус, свободный в момент обращения. Цифровую доверенность можно будет предъявлять во всех государственных инстанциях или по месту требования наравне с бумажным аналогом.





При этом в целях обеспечения безопасности используется ЭЦП с применением биометрических данных пользователя как при авторизации в приложении eGov Mobile, так и при подписании заявки.





Ранее сообщалось, что в Казахстане будут выдавать электронные дубликаты документов об образовании. Также планируется автоматизировать весь процесс аттестации педагогов.



