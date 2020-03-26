Казахстанцы смогут получать госуслуги только онлайн

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ужесточения изоляционных мер в Казахстане центры обслуживания населения приостановили работу на период карантина. Соответствующее поручение озвучил Касым-Жомарт Токаев на заседании комиссии по чрезвычайному положению в Казахстане.

Казахстанцы имеют возможность получать государственные услуги в электронном формате. В настоящее время более 80% государственных услуг доступно на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте eGovKzBot2.0 и социальных сетях Facebook и Vk. Более 1800 наиболее опытных и подготовленных работников ЦОНов, наряду с консультантами контакт-центра 1414, будут оказывать консультационную помощь гражданам при получении ими госуслуг в онлайн-формате", - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

Планируется, что одновременно колл-центры смогут консультировать более тысячи граждан. График работы колл-центров - с понедельника по субботу с 09.00 до 20.00. Звонок бесплатный.

Кроме того, более 200 работников правительства для граждан по видеозвонку будут осуществлять регистрацию услугополучателей в базе мобильных граждан.

При этом граждане, которые до 21 марта успели сдать документы в ЦОН, смогут получить готовый результат в тех же ЦОНах, в которых будут работать только окно по выдаче готовых документов. Автовладельцы, перерегистрировавшие авто или заменившие водительское удостоверение онлайн, смогут получить готовые документы и номера в спецЦОНе своего города, где также будет функционировать только окно по выдаче готовых документов.

График работы окон выдачи готовых документов: Пн-Пт с 09.00 до 17.00. Сб с 09.00 до 14.00.

Правительство для граждан призывает казахстанцев не выходить из дома без необходимости, соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности и получать госуслуги онлайн", - говорится в сообщении.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек, почти 20 тысяч скончались.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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