Казахстану необходимо продолжить путь Назарбаева - общественник

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Общественный деятель Думан Капасов прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента РК, передает Kazakhstan Today.

Заканчивается целая эпоха. Нам еще предстоит осознать ее. Что бы ни говорилось, свершилась история, наша история. Многое мы прошли и многое еще предстоит пройти. Главное - сейчас у нас есть Независимость, которую мы сохранили. На заре ее были проблемы и разруха, но наш народ выдержал это. Елбасы все-таки построил платформу, на которой можно и нужно расти", - отметил Капасов.

Он напомнил, что благосостояние казахстанцев и ВВП с 90-х годов выросли во много раз.

Мы почувствовали и увидели рост и потенциал, наша страна выдержала мировые финансовые кризисы и катаклизмы, не ввязалась в военные конфликты и обошла стороной "цветные революции". И сейчас я понимаю, что сохранены межэтническое и межконфессиональное согласие, которое так важно. И самое главное, у нас есть человеческий капитал, в стране есть грамотные люди, да и за ее пределами тоже, с которыми можно достигать международных успехов. (Есть ребята, которые работают в таких мировых корпорациях, как "Гугл", "Букинг" и так далее)", - подчеркнул общественник.

Он указал, что Казахстану необходимо "продолжить путь Назарбаева" и не допустить социальных потрясений и раскола нации.

Дверь в мир открыта. Теперь надо этим пользоваться и нужно продолжить путь Назарбаева. Реализовывать правильно заложенные стратегии и идеи. Что теперь нам надо: не допустить "разбазаривания" достигнутого за годы независимости и отката страны назад; не допустить разрушительных социальных потрясений и раскола нации, передела сфер влияния в Центральной Азии; не допустить резкого снижения уровня и качества жизни казахстанцев, а также качества человеческого капитала", - считает Капасов.

По его мнению, государству необходимо дать "новый импульс развития: жить не только за счет природных ресурсов, но и за счет технологического прорыва", "развивать сильную национальную экономику".

Главное - модернизировать Казахстан, сделать его сильным современным государством для всех, которое войдет в число 30 самых развитых стран мира. У нас все будет хорошо!" - резюмировал общественник.

Напомним, 19 марта в телевизионном обращении к казахстанцам Нурсултан Назарбаев сообщил о сложении полномочий президента РК с 20 марта.

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