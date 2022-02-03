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Казгидромет представил прогноз по паводкам

02.02.2022, 10:32 40296
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - РГП "Казгидромет" представил справку-консультацию о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и в центре республики дают основание быть готовым к половодью, а отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе - к маловодью. Однако зима продолжается, соответственно продолжается и период снегонакопления (по данным многолетних наблюдений, в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков)", - рассказали в Казгидромете.

 
Как проинформировали синоптики, по территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей может привести к возникновению тало-дождевых паводков. 
 
Согласно информации, запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской области - ниже среднемноголетних значений на 33-51%; в Акмолинской области - выше среднемноголетних значений на 25%; в Северо-Казахстанской и Атырауской областях - в пределах среднемноголетнего значения; в Костанайской области, в бассейнах рек Тобол, Аят и Тогузак - ниже среднемноголетних значений на 30-44%. 
 

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Штормовое предупреждение объявили в семи областях

02.02.2022, 21:20 8991
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 февраля на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
3 февраля на юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 3 февраля на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
3 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.
 
3 февраля на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 3 февраля на юго-востоке, востоке Павлодарской области ожидается туман.
 
3 февраля на севере Карагандинской области ожидается туман. 
 
Ранее РГП "Казгидромет" представил справку-консультацию о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана.
 

В Шымкенте зацвели подснежники

02.02.2022, 19:08 17336
В Шымкенте зацвели подснежники
Фото: instagram.com/shymkent_city17/
ШЫМКЕНТ. 2 ФЕВРАЛЯ - В одном из городских пабликов Шымкента опубликовали фотографии распустившихся в феврале подснежников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители города делятся фотографиями первоцветов в соцсетях.
 
Однако это не первые подснежники в регионе в этом году. В январе в горах Туркестанской области зацвели подснежники. Аномалию обнаружил директор филиала государственного природного парка "Сырдария-Туркестан" Бакытжан Кырыкбаев 
 

Погранслужбой Казахстана предотвращен вывоз более 300 млн тенге за рубеж

02.02.2022, 17:41 22266
Фото: Пограничная служба КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан предотвратила факты незаконного вывоза крупной суммы денежных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период с 24 по 31 января текущего года территориальными подразделениями Пограничной службы выявлено 24 факта (в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Туркестан, Оскемен) вывоза денег в иностранной валюте без декларирования на сумму 311 526 967 тенге", - проинформировали в пресс-службе КНБ РК.

 
Материалы переданы в органы государственных доходов и СЭР по компетенции. 
 
Пограничная служба КНБ РК напоминает гражданам, выезжающим за пределы РК о соблюдении законодательства при вывозе денежных средств и необходимости их декларирования (свыше 10 тыс. долларов США).

Напомним, депутаты просят предоставить информацию о крупных переводах за рубеж во время январской трагедии.

Как сообщалось ранее, президент РК поручил взять на контроль вывод капитала из страны.
 

Депутаты просят предоставить информацию о крупных переводах средств за рубеж во время январской трагедии

02.02.2022, 15:58 26986
Депутаты просят предоставить информацию о крупных переводах средств за рубеж во время январской трагедии
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса обратились в Агентство по финансовому мониторингу с запросом, в котором просят предоставить информацию о крупных переводах средств за рубеж, произведенных в период январской трагедии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Фракция демократической партии "Ак жол" просит Агентство финансового мониторинга предоставить информацию о крупных переводах (в эквиваленте миллиону долларов США и более) средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы", - сообщается в депутатском запросе.

 
Как утверждают депутаты, есть основания предполагать, что из страны выводились теневые капиталы.
 

Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, - они должны быть возвращены и работать в нашей стране", - заявили депутаты.


Кроме того, мажилисмены просят АФМ предоставить информацию о том, сколько всего средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания агентства. 
 
Отмечается, что по данным международной организации Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу.
 

По некоторой информации, правоохранительными органами РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел", - сообщили депутаты.

 

Депутат предложил ввести бесплатные продуктовые карты в Казахстане

02.02.2022, 14:10 31636
Депутат предложил ввести бесплатные продуктовые карты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - На заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутат Аманжан Жамалов обратился с запросом на имя премьер-министра, в котором предложил ввести бесплатные продуктовые карты для семей с низкими доходами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В первую очередь под ударом оказались семьи с низкими доходами. Согласно статистики, к малообеспеченным относятся семьи с доходом ниже 25 тыс. тенге на каждого члена семьи. Для такой категории населения, временно, до стабилизации экономики необходимо рассмотреть введение бесплатных продуктовых карт, по которым можно будет купить казахстанские продукты питания. Их введение нужно привязать к внедрению цифрового социального кошелька", - предложил депутат.

 
Депутат отметил, что инфляция является глобальной проблемой.
 

По официальной статистике, в прошлом году инфляция составила 8,4%. Реальная инфляция намного выше. Здесь не надо обманываться. Все чаще счета за коммунальные услуги вызывают у казахcтанцев желание вернуться в пещерный век. А если посмотреть в магазинах на цены, то уже пора переименовывать гречневую крупу на гречневую икру, а куриные яйца - на яйца Фаберже", - подчеркнул Жамалов. 

 
Он отметил, что цены на продукты питания растут двузначными цифрами. 
 

В прошлом году капуста подорожала на 35%, подсолнечное масло - 30%, морковь - 26%, куриное мясо - 19%, картофель - 19%. Список можно продолжать. Никакая индексация и повышения зарплат не успевает за таким ростом цен", - сказал депутат. 

 
Он напомнил, что правительством введено регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо сроком на 180 дней, ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, мораторий на повышение коммунальных тарифов сроком на 180 дней.
 

Сегодня в мире основной вклад в инфляцию вносят продовольственные товары. Казахстан все еще зависит от импорта продуктов питания, которые и дальше будут дорожать. Импорт продовольственных товаров в Казахстане превышает три миллиарда долларов. Это означает неизбежный импорт инфляции в таком же объеме. Для кардинального решения этого вопроса нам необходимо наладить производство и выпуск этих товаров в Казахстане. Но уже сегодня необходимы срочные меры по защите населения от роста цен", - считает депутат.

 
Для решения проблемы депутат предложил индексировать пенсии и социальные выплаты на уровень выше инфляции. 
 

Такая индексация возможна через повышение размера прожиточного минимума. Это позволит компенсировать подорожание основных товаров и услуг для социально уязвимых категорий. То есть увеличатся размеры базовых пенсий, пособия для инвалидов, семей, потерявших кормильца, пособие для воспитывающих детей-инвалидов, величина адресной социальной помощи. В целом это коснется 3 млн казахстанцев. Чтобы увеличить размер прожиточного минимума на 20%, то есть до 43 221 тенге потребуется примерно 600 млрд тенге. Эти средства возможно изыскать за счет увеличения дивидендов и оптимизации расходов на квазигосударственные секторы. Например, на тот же Банк развития Казахстана. За счет средств от приватизации и других бюджетных поступлений", - сказал Аманжан Жамалов.

 
Также депутат предложил вести запрет на повышение тарифов выше уровня индексации социальных выплат. 
 

Одновременно с этим обязать монополистов установить дифференцированный тариф для социально уязвимых категорий населения, ниже общего тарифа. Расходы монополистов могут быть компенсированы за счет перекрестного субсидирования", - считает депутат.

 

Досаев приостановил работу ряда строительных объектов в Алматы

02.02.2022, 12:38 35601
Досаев приостановил работу ряда строительных объектов в Алматы
АЛМАТЫ. 2 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев принял решение приостановить работу на девятнадцати строительных объектах города из-за нарушения запрета на точечнную застройку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В акимате Алматы напоминают, что в соответствии с поручением президента Казахстана от 29 октября 2019 года действует запрет на точечную застройку участков в городе.
 
Однако, отметили в ведомстве, выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения главы государства. 
 

В связи с этим акимом города Ерболатом Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах (19 участков), в том числе на территории в микрорайоне Самал-3, а также Достык,125 до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении акимата Алматы.

 

С воспитателей детского сада в Зайсане собирали деньги за госаттестацию

02.02.2022, 10:58 39666
С воспитателей детского сада в Зайсане собирали деньги за госаттестацию
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан прокомментировали скандал со сбором денег за государственную аттестацию с работников детского сада в Зайсане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заведующая детским садом в Зайсане собирала деньги с коллег на проведение государственной аттестации. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК. По данным ведомства, специалист уже уволена, сообщает телеканал "Астана".
 

Поступило обращение от 24 воспитателей детского сада о том, что их заведующая собирает денежные средства на проведение государственной аттестации. Вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов", - рассказала глава отдела лицензирования образовательной деятельности ВКО Сауле Балтабаева.


 
Он отметила, что заведующая детского сада уже имеет два выговора. 
 
По информации Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки, к ним регулярно поступают анонимные жалобы на сбор денег с педагогов по самым разным поводам. Ранее о нарушении сообщали педагоги из Туркестана и Алматинской области.
 

Глава департамента КРЕМ по СКО уволен за неэтичное поведение

02.02.2022, 10:14 36701
Глава департамента КРЕМ по СКО уволен за неэтичное поведение
Фото: pexels.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 ФЕВРАЛЯ - Освобожден от занимаемой должности руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Абай Балабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

26 января текущего года на заседании совета по этике департамента Агентства по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области рассматривалось неэтичное поведение руководителя территориального департамента КРЕМ по СКО Абая Балабекова, где единогласно было принято решение привлечь его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения", - сообщает пресс-служба КРЕМ.

 
На основании рекомендации дискомиссии приказом руководителя аппарата Миннацэкономики от 31 января 2022 года Абай Балабеков освобожден от занимаемой должности руководителя ДКРЕМ МНЭ РК по СКО.
 

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