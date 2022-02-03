Казгидромет представил прогноз по паводкам

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - РГП "Казгидромет" представил справку-консультацию о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и в центре республики дают основание быть готовым к половодью, а отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе - к маловодью. Однако зима продолжается, соответственно продолжается и период снегонакопления (по данным многолетних наблюдений, в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков)", - рассказали в Казгидромете.

Как проинформировали синоптики, по территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей может привести к возникновению тало-дождевых паводков.

Согласно информации, запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской области - ниже среднемноголетних значений на 33-51%; в Акмолинской области - выше среднемноголетних значений на 25%; в Северо-Казахстанской и Атырауской областях - в пределах среднемноголетнего значения; в Костанайской области, в бассейнах рек Тобол, Аят и Тогузак - ниже среднемноголетних значений на 30-44%.