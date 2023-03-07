Казгидромет прогнозирует паводки в 10 регионах Казахстана

Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений, направленных на усиление безопасности в школах и цифровизации учебного процесса, передает корреспондент агентства.





Говоря о проблемах безопасности детей в школах, премьер подчеркнул, что даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим.





В Туркестанской и Северо-Казахстанской областях в школах нет лицензированной охраны. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - высказался он.





Смаилов дал поручение акиматам регионов до 1 апреля завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.





Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками", - уточнил он.





Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами в трехдневный срок поручено внести в правительство доработанный проект Комплексного плана по защите детей.





Он, уточнил Смаилов, должен включать, в том числе, мероприятия по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия уполномоченных органов.





Министерствам просвещения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить качественный мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности.





Что касается работы по цифровизации учебного процесса в школах, премьер обратил внимание на необходимость обеспечения учащихся электронными учебниками.





Они должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Эти учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете", - пояснил глава правительства, отметив, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий.





Для сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села, в первую очередь, нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокоплектых удаленных школах, сказал Смаилов.





Учитывая вышеизложенное, глава кабмина дал поручение министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта принять Дорожную карту по цифровизации учебного процесса.





В ней должны быть предусмотрены меры по переводу учебных материалов в цифровой формат, обеспечению школ интерактивным оборудованием, внедрению современных образовательных технологий", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Министерству цифрового развития и акиматам регионов надо принять меры по увеличению скорости Интернета в школах, обеспечению школ волоконно-оптическими, локальными и беспроводными сетями.





Акимам регионов необходимо взять на персональный контроль вопросы безопасности учебных заведений и цифровизации сферы образования", - резюмировал премьер.





В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил, что в настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников.





В 2024 году запланирован 100% охват предметов цифровыми учебниками", - сказал он.





Дополнено 07.03.2023, 11.30





Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на заседании правительства рассказал о состоянии школьников, пострадавших при нападениии девятиклассника в школе Петропавловска.





На сегодня они выписаны из стационара, состояние удовлетворительное. Врачебно-консультационная комиссия рекомендовала обучение на дому. Вопрос находится на постоянном контроле", - сказал аким





Как сообщалось ранее, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска.





В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.





В результате двух школьников госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.



