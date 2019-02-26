Казпочта начинает принимать письма и посылки только в открытом виде

Астана. 1 января. Kazakhstan Today - C 1 января Казпочта будет принимать все посылки и письма от физических лиц только в открытом виде, передает Kazakhstan Today.





Все регистрируемые почтовые отправления, пересылаемые физическими лицами, будут приниматься в открытом виде (за исключением нерегистрируемых писем). Соответствующая норма (пункт 2 статьи 39 закона Республики Казахстан "О почте") вступает в действие 1 января 2019 года. Почтовые отправления юридических лиц будут приниматься в открытом и закрытом виде, сообщили в пресс-службе Казпочты.





"Все заказные письма, бандероли и письма с объявленной ценностью, а также посылки необходимо приносить в отделение почтовой связи в открытом виде. При этом, принимая почтовое отправление, оператор почты обязан идентифицировать отправителя и зафиксировать его данные. Кроме того, отменяется прием почтовых отправлений через почтомат в связи с невозможностью проверки посылок на предмет содержания запрещенных к пересылке предметов. Прием почтовых отправлений с выдачей через почтомат будет осуществляться через отделения почтовой связи", - разъяснили в пресс-службе.





Отмечается, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей услуг оператора почты и его работников.





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