Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - КЧС предупреждает о гололеде жителей столицы и шести областей, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в связи с выпадением осадков в виде дождя и заморозками в ночное время суток образуется гололед, вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибов, вывихов и переломов", - сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В этой связи КЧС рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.

Также гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Пожилым людям нужно использовать трость с резиновым наконечником или шипами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства